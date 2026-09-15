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Un Montréalais sacré avocat de l'année en sciences de la vie

Un Montréalais sacré avocat de l'année en sciences de la vie

Thomas Vernier

2026-09-15 12:00:33

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Un avocat de Stikeman Elliott a reçu un prix nord-américain à New York. Une distinction individuelle, là où la rentrée nous a surtout donné des palmarès collectifs.


Jeremy Sculnick - source : Stikeman Elliott

Jeremy Sculnick, associé du bureau de Montréal de Stikeman Elliott, a été nommé Financial & Corporate Attorney of the Year (Canada) aux LMG Life Sciences Americas Awards 2026.

Le prix a été remis le 10 septembre à New York, chez Guastavino's.

Ces prix annuels distinguent les cabinets et les avocats derrière les dossiers, les transactions et les enjeux réglementaires les plus marquants du secteur des sciences de la vie en Amérique du Nord. Ils sont décernés au terme d'un travail de recherche et d'analyse, par une publication sœur de Managing Intellectual Property.

L'avocat n'est pas un plaideur de brevets. Il pratique le droit des sociétés et le financement : fusions et acquisitions transfrontalières, placements privés, opérations de financement — avec les sciences de la vie et les technologies pour terrain.


Chambers le classe cette année comme « up-and-coming » en Life Sciences: Corporate/Commercial à l'échelle canadienne. Un client cité par le répertoire le dit « profondément connaisseur de l'écosystème des sciences de la vie au Canada ».

Le créneau nourrit une pratique bien réelle au Québec. L'italienne Labomar a mis la main sur la montréalaise ImportFab avec deux équipes juridiques complètes. NuChem Sciences a avalé OmegaChem pour 37,6 millions, avec le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec et BDC Capital derrière.

Pour un cabinet, une distinction individuelle de ce type se monnaie en recrutement et en développement d'affaires dans un créneau précis. C'est aussi ce qu'elle vaut.

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