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Dans les cabinets : formations, congrès et activités internes

Dans les cabinets : formations, congrès et activités internes
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-07-03 14:15:25

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Que s’est-il passé dans vos bureaux ces derniers jours? On fait le tour des dernières actualités…

Lavery

L’équipe en droit municipal de Lavery était récemment au cœur du congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) à Québec réunissant plus de 1 200 participants.

BCF

Le 23 juin dernier, BCF tenait son édition 2026 du Tribunal-école, une expérience immersive qui a permis aux étudiants de Montréal et de Québec de plonger, le temps d’un instant, dans les réalités de la pratique à travers la simulation d’un procès.

« Plaidoiries, interrogatoires, témoignages, objections... Le temps d'une journée, les participantes ont mis leurs connaissances à l'épreuve dans un contexte reproduisant les exigences d'une véritable audience ».





Stein Monast

Du 12 au 19 juin dernier, c’était le temps de bouger lors de la semaine sportive annuelle de Stein Monast!

« Nos membres ont réalisé des défis sportifs en équipe pour accumuler des points dans l’espoir de remporter la très convoitée Toge d’Or réservée aux gagnants de cette édition 2026! ».

RSS

À nouveau cette année, le cabinet RSS a présenté ses traditionnelles formations annuelles en droit des assurances.

Cain Lamarre

Les avocates Zoe Robidoux et Noémie Cimon du cabinet Cain Lamarre ont récemment pris part à l’École d’été OTEHIMIN de l’Université d'Ottawa à titre de conférencières, où elles ont présenté les enjeux liés aux successions en contexte autochtone et aux règles particulières du droit de la famille applicables en communauté autochtone.

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