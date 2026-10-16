Les avocats sortent de leurs dossiers

Une belle somme pour une bonne cause, des discussions sans tabou sur le bien-être et des échanges avec la relève. Voici ce qui anime les cabinets…

Langlois

60 000 $ amassés pour soutenir les personnes atteintes du cancer et leurs proches dans la région de Québec!

Le récent souper-bénéfice de l’Organisation québécoise des personnes atteintes du cancer a connu un franc succès, réunissant donateurs et partenaires autour d’une cause qui touche de nombreuses familles.

Ce souper a eu lieu sous la présidence d’honneur de l’associée Audrey Gagnon du cabinet Langlois.

McCarthy

Le cabinet McCarthy a accueilli dans son bureau de Montréal Rose-Marie Charest, psychologue clinicienne, auteure, chroniqueuse et conférencière reconnue, pour une causerie inspirante sur la santé mentale et le bien-être dans la profession juridique.

« En présence de collègues et de clients de tous les coins du Canada, nous avons exploré les défis changeants auxquels se heurtent les professionnel(le)s, dont l’anxiété, le perfectionnisme, les longues heures et l’épuisement. Il a également été question de stratégies concrètes visant à favoriser la résilience et des cultures de milieu de travail plus saines ».





Lavery

Chaque trimestre, les Town Halls de Lavery réunissent en présentiel et virtuellement les équipes des quatre bureaux au Québec pour partager des connaissances et entendre les plus récentes nouvelles du cabinet.

Au programme de cette édition automnale en direct de Montréal : un échange d’actualité entre Anik Trudel, cheffe de la direction, et André Vautour sur les tarifs douaniers et leurs impacts économiques.

Norton Rose

Le bureau d’Ottawa a accueilli des étudiantes et étudiants membres du groupe OUTLaw de l’Université d’Ottawa à l’occasion d’une soirée de réseautage et d’échanges avec des professionnels du droit.

« Organisé en collaboration avec notre groupe de ressources pour le personnel Fierté, l’événement a permis aux étudiantes et aux avocates d’échanger sur leurs expériences et de nouer des relations qui contribueront à façonner l’avenir de la profession juridique ».