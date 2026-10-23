Les cabinets sous les projecteurs

Que s’est-il passé dans vos bureaux ces derniers jours? Droit-inc vous fait un récapitulatif des dernières actualités…

De GranpréChait

L’associée en droit public immobilier, Agnès Pignoly et l’avocate Marie-Pier Leroux du cabinet De Grandpré Chait, ont pris la parole, à l’occasion de la Journée stratégique sur le développement immobilier et urbain, organisée par OpenForumOuvert.

Aux côtés de Tina Khan, urbaniste et coprésidente, Développement chez Fahey et associés, et de Carl Carbonneau, Vice-président associé, urbaniste chez BC2, elles ont abordé l’influence de la réglementation municipale sur les projets de développement à Montréal, notamment sur les défis liés au plan d’urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal.

Lavery

C'est à titre de rapporteuse nationale pour le Québec que Laurence Bich-Carrière a participé au Congrès général 2026 de l’Académie internationale de droit comparé, tenu à Berlin.

Abordant le thème de l’intelligence artificielle dans les procédures civiles, elle s’est jointe aux rapporteurs généraux Andrzej Olaś, Sławomir Cieślak et Michele Angelo Lupoi, ainsi qu’aux panélistes Malte Kramme, Kuan-Ling Shen, Eugenia Ferentinou, Mihail Stanescu-Sas, Serkan Kaya, Nesibe Kurt et Giuditta Cordero-Moss.

Fasken

La semaine dernière, l’associée Julie Banville, alliée des Jeux du Canada Games 2027, a pris part à la cérémonie officielle d’allumage de la flamme du relais des Jeux du Canada sur la Colline du Parlement à Ottawa, aux côtés de Virginia Schweitzer, associée directrice du bureau d’Ottawa de Fasken, et de Alexandra Logvin.





Gowling WLG

Le 29 septembre, l’équipe montréalaise de Gowling WLG a apporté son appui à la Société canadienne du cancer dans le cadre de la 20e édition du Gala des Grands Chefs, qui a permis de recueillir l’impressionnante somme de 793 923 $ au profit de la Maison Jacques-Cantin.

Les fonds amassés permettront d’offrir un hébergement abordable, des repas, du transport vers les traitements et un environnement chaleureux aux personnes qui reçoivent des traitements contre le cancer ainsi qu’à leurs proches, souligne le cabinet.

Langlois

La conférence RIMS Canada, événement incontournable qui rassemble des gestionnaires de risques et d’assurances de partout au pays, a récemment eu lieu.

Le thème de cette année était « De la perspicacité à l’impact ». Au cours des derniers jours, Valérie Lemaire et Samuel Gagnon de Langlois ont eu l’occasion d’apprendre, d’échanger et de collaborer avec des professionnels du secteur, dans un esprit de partage des connaissances et de développement des meilleures pratiques.