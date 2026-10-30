Partenariats, enjeux économiques et formation : les cabinets en mouvement

Que s’est-il passé dans vos bureaux ces derniers jours? Droit-inc vous fait un récapitulatif des dernières nouvelles…

De Grandpré Chait

Les défis auxquels font face les organisations exigent plus que jamais une vision multidisciplinaire et une compréhension approfondie des réalités d'affaires.

C'est pourquoi De Grandpré Chait a décidé de s'associer à l'Ordre des administrateurs agréés du Québec à titre de partenaire du Congrès Gestion 2026.

« Ce rendez-vous constitue une occasion privilégiée de tisser des liens avec des gestionnaires et des décideurs de différents horizons et de mieux comprendre les défis auxquels font face leurs organisations », souligne le cabinet.

Lavery

À une semaine des élections américaines de mi-mandat, quels en seront les impacts sur les entreprises du Grand Montréal? C’est la question qu’ont explorée plus de 100 dirigeants d’entreprise réunis dans les bureaux de Lavery à l’occasion d’une soirée-conférence du Réseau des entreprises internationales (REI), organisée en collaboration avec Forvis Mazars et Montréal International.

Pour éclairer les enjeux politiques et économiques du scrutin, Lavery a accueilli deux spécialistes : Valérie Beaudoin, analyste spécialisée en politique américaine, chercheuse associée à la Chaire Raoul-Dandurand et membre du Comité consultatif sur les relations économiques entre le Canada et les États-Unis et Jimmy Jean, vice-président, économiste en chef et stratège au Mouvement Desjardins.





BCF



Le 23 novembre prochain, BCF et Optimum Actuariat conseil vont proposer aux équipes de ressources humaines et aux responsables de la santé et de la sécurité du travail une formation gratuite pour mieux gérer les dossiers de lésions professionnelles, favoriser un retour durable en emploi et mieux maîtriser leurs répercussions financières.

Fatme Saleh de BCF et Marc André Laliberté, vice-président principal chez Optimum Actuaires Conseillers, croiseront les regards juridiques et financiers à travers des exemples concrets et une étude de cas.

Fasken

Dans le secteur de la construction, les choix faits au moment de négocier, d’exécuter ou de mettre fin à un contrat peuvent avoir des répercussions bien concrètes sur la suite d’un projet.

C’est sous cet angle que Annie Bernard, Jean-François Trudelle, Christine Provencher, Nicolas-Karl Perrault, Alexandre Belzile, Julie Banville et Audrey Charest ont abordé plusieurs questions d’actualité lors du Colloque sur le droit de la construction 2026.

Leurs présentations ont notamment porté sur les contrats publics, les modes de rémunération dans les contrats de construction et les risques et stratégies entourant leur résiliation.