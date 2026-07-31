Quand les cabinets sortent des bureaux

Quoi de neuf dans vos cabinets? On vous fait un récapitulatif des dernières actualités…

Cain Lamarre

Cain Lamarre se dit fier d’avoir été partenaire de la 72e édition de la Traversée internationale du lac Saint-Jean, dont les festivités se sont tenues du 18 au 25 juillet dernier.

« De nombreux collègues ont d’ailleurs participé au Souper dans les rues à Roberval, le 22 juillet. Une belle occasion pour échanger entre collègues, clients et partenaires d'affaires », souligne le cabinet.

TCJ

Marc-Antoine Sylvestre du cabinet TCJ a été nommé à titre de président du conseil d'administration de la Société Rive et Parcs de Longueuil (SRPL).

« Déjà engagé au sein du conseil d'administration, Marc-Antoine poursuivra son implication à la tête de cet organisme qui veille à la gestion et à la mise en valeur de plusieurs infrastructures récréotouristiques et actifs stratégiques de la Ville de Longueuil, notamment le Parcours du Cerf et la Marina de Longueuil ».

Langlois

C’est au Domaine Sayam, situé au cœur des paysages de la Gaspésie, dans la vallée de la Matapédia, que s’est déroulée l’Ultra-Trail Sayam, l’épreuve de course en sentier.

Plusieurs membres de Langlois ont relevé le défi sur des parcours en pleine nature, connus pour leurs impressionnants dénivelés.

Dunton Rainville

Le cabinet Dunton Rainville s'associe au Demi-marathon de Saint-Sauveur.

« Ce partenariat, né de l'engagement de notre collègue Me Etienne Morin, nous rappelle que bouger, c'est investir directement dans notre santé et notre bien-être. Que vous souhaitiez relever un défi personnel ou simplement profiter d'une belle journée pour courir en famille, entre amis ou entre collègues, cet événement est ouvert à tous ».