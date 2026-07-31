Des campus en mouvement : recherches, formations et distinctions dans les facultés de droit

Que s’est-il passé dans vos facultés ces derniers jours? On fait le tour des dernières actualités…

Université de Montréal

Source : Université de Montréal

Du 4 au 10 juillet dernier, 29 étudiantes et étudiants de la Faculté de droit de l’Université de Montréal ont participé à une école d’été à Rio de Janeiro, au Brésil, sous la direction de la professeure Ysolde Gendreau.

Accueilli par l’Institute for Technology and Society (ITS Rio), le groupe a pris part à une programmation riche de conférences et d’ateliers pratiques consacrés aux grands enjeux du droit des technologies.

Des professeures, professeurs et experts internationaux ont notamment abordé la réglementation de l’Internet au Brésil, la stratégie brésilienne en matière d’intelligence artificielle et de droit d’auteur, l’évolution du cadre réglementaire des technologies, la protection de la vie privée des enfants en ligne, les technologies climatiques, la démocratie et les droits des peuples autochtones en Amérique latine, ainsi que plusieurs conférences portant sur les développements récents en intelligence artificielle.





Université d’Ottawa

William Guay et Laura Julien - Source Université d’Ottawa

Le doctorant William Guay et la doctorante Laura Julien ont décroché une bourse du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) pour des projets qui examinent la responsabilité civile avec un regard inédit.

Les projets de William Guay et Laura Julien explorent deux angles encore peu défrichés : l'un à l'intersection du droit et du fait religieux, l'autre à la confluence du droit et de la santé reproductive. Les bourses sont d’une valeur de 120 000 $, sur une période de trois ans (2026–2029).

Université McGill

La Faculté de droit de l’Université McGill souligne la promotion de la professeure Marie Manikis et du professeur Noah Weisbord au rang de professeurs titulaires.

Marie Manikis et Noah Weisbord - Source Université McGill

Reconnus pour leur expertise en droit pénal, leurs travaux se distinguent respectivement dans les domaines de la justice pénale, de la pénologie, de la procédure pénale et du crime d’agression.