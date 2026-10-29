35 ans à enseigner le droit par les peuples

La Faculté de droit de l'UdeM consacre une capsule vidéo au constitutionnaliste, pionnier de l'enseignement du droit autochtone au Québec.



Jean Leclair - source : Legitimus



En 1999, il crée l'un des premiers cours universitaires québécois consacrés aux peuples autochtones et au droit. Vingt-sept ans plus tard, son université lui rend hommage.

La Faculté de droit de l'Université de Montréal a mis en ligne le 27 octobre une capsule vidéo consacrée au professeur Jean Leclair, intitulée « Comprendre le droit par le prisme des peuples et des sociétés ». Elle y retrace son parcours, ses recherches et sa passion pour l'enseignement.

Spécialiste du droit constitutionnel, le professeur s'intéresse depuis plus de trois décennies aux relations entre l'État et les citoyens, à la gouvernance autochtone au Canada et au pluralisme juridique, soit la coexistence des systèmes juridiques autochtones et étatiques, au Canada comme en Afrique, en Europe de l'Est et dans le Pacifique.

Un parcours montréalais

Né à Montréal en 1963, Jean Leclair obtient son diplôme en droit de l'Université de Montréal en 1985 et devient membre du Barreau du Québec en 1987. Après une maîtrise en droit réalisée sous la direction d'André Morel, il se joint en 1991 au corps professoral de la Faculté, où il enseigne le droit constitutionnel et l'histoire du droit.

Ses travaux portent aussi sur le fédéralisme, le bijuridisme canadien et la gestion de l'environnement. En 2022, il obtenait un financement de la Fondation canadienne pour la recherche juridique pour étudier l'influence du fédéralisme et des droits des peuples autochtones sur le raisonnement constitutionnel des juges.

Lauréat d'une bourse de la Fondation Pierre Elliott Trudeau en 2013, il a aussi reçu le prix André-Morel 2016-2017 pour l'excellence de son enseignement.

Le constitutionnaliste intervient régulièrement dans le débat public. Pendant la pandémie, il signait dans nos pages une lettre d'opinion où il soutenait que les obligations vaccinales devaient passer par une loi et un débat parlementaire pour être légitimes.

Et, détail moins connu : il est cofondateur de la troupe de théâtre Les Veilleurs de nuit.