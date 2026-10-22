Campus

Dans vos facultés : une expédition autochtone et des professeurs émérites

Dans vos facultés : une expédition autochtone et des professeurs émérites
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-10-22 14:15:15

Commenter

Quoi de neuf dans vos universités? Comme chaque semaine, Droit-inc fait le tour des dernières actualités…


France Houle - source : Université de Montréal

Université de Montréal

La professeure France Houle signe un nouveau rapport dans le cadre de la série Au-delà de demain de la Commission du droit du Canada.

Intitulé « Au-delà de demain sur l’immigration : Impacts juridiques de l’Accord Canada-Québec sur l’immigration et l’admission des aubains sur le droit de l’immigration fédéral et québécois et le programme des étudiants étrangers », ce rapport analyse d’abord l’évolution du régime migratoire québécois ainsi que les fondements juridiques, politiques et institutionnels qui encadrent le partage des responsabilités entre le Canada et le Québec en matière d’immigration.

Dans un second temps, la professeure s’intéresse aux enjeux liés à l’encadrement de l’immigration temporaire à travers l’étude du Programme des étudiants étrangers et du Programme de l’expérience québécoise (PEQ).

Florence Robert - source : Université d'Ottawa
Université d’Ottawa

Florence Robert, professeure à temps partiel à la Section de droit civil, a pris part à Mamu Nikantetau, une expédition de dix jours à pied et en rabaska reliant symboliquement les territoires Anishinabeg et Kanien’kehá:ka.

En compagnie d’une vingtaine de personnes autochtones et allochtones, la professeure Robert a parcouru les quelque 170 km entre Ottawa et Montréal, du 21 au 30 septembre.

« Le droit autochtone, c’est quelque chose qui se vit : c’est lié au territoire et à la terre », a souligné Florence Robert au départ de l’expédition, sur la colline du Parlement.

« Suivre la rivière des Outaouais, d’Ottawa jusqu’au fleuve Saint-Laurent, ça va me permettre de développer une connexion plus intime avec le territoire et d’en apprendre plus sur la route des ancêtres des peuples Anishinabeg et Kanien’kehá:ka. »


UQAM

Brenda Dunn-Lardeau, Daniel Mockle, Pierre Lefebvre, Joanne Otis, Jean-Philippe Waaub et Yves Prairie - source : UQÀM

L’UQAM a attribué le statut de professeure ou professeur émérite à Brenda Dunn-Lardeau, Daniel Mockle, Pierre Lefebvre, Joanne Otis, Jean-Philippe Waaub et Yves Prairie.

Ce statut, qui récompense une carrière exceptionnelle à tous égards, est accordé à des professeures et professeurs qui se sont illustrés par leur contribution au rayonnement de l’Université et qui maintiennent une activité sur le plan de l’encadrement aux études supérieures, de la recherche et de la création.

Partager cet article:

1527
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Pornhub : feu vert à l'action collective québécoise
2.
Trois ans de délibéré : qui paie la note?
3.
Aide juridique : la FAAJQ obtient la parité avec les procureurs
4.
Un avocat à la tête de la Chambre de commerce de Montréal
5.
Fusions-acquisitions : ce que l'IA « sait », qui le sait?
EMPLOIS

EN VEDETTE