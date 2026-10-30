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Distinction, élections et rencontres : quoi de neuf sur les campus?

Distinction, élections et rencontres : quoi de neuf sur les campus?
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-10-30 12:00:22

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Que se passe-t-il dans vos facultés? On vous fait un récapitulatif des dernières actualités…

Monica Popescu et Mélanie Samson - source : Université Laval

Université Laval

L'ouvrage collectif « L'État, hier, aujourd'hui et demain - Études en l'honneur du professeur Pierre Issalys », codirigé par les professeures Monica Popescu et Mélanie Samson de la Faculté de droit de l'Université Laval, a reçu une mention honorable dans la catégorie « Ouvrage collectif » du Concours juridique 2026 de la Fondation du Barreau du Québec.

« Cette distinction souligne l'excellence de cet ouvrage consacré à l'héritage intellectuel du professeur Pierre Issalys, figure marquante du droit administratif québécois », mentionne la faculté.

Source : Université de Sherbrooke
Université de Sherbrooke

Du 14 au 18 octobre, l’Université de Sherbrooke a occupé une place de choix au Salon du livre de l’Estrie grâce à une programmation qui a permis de faire dialoguer littérature, création, recherche et enjeux de société.

« Rencontres avec des auteurs et autrices, ateliers, expositions, discussions et activités de vulgarisation scientifique permettront au public de découvrir la richesse des savoirs et des talents de la communauté universitaire », souligne l’université.


Université d’Ottawa

Sacha Cannon et André A. Morin - source : Université d’Ottawa

Deux diplômés de la Section de droit civil siégeront à l'Assemblée nationale du Québec à la suite des élections générales du 5 octobre dernier : Sacha Cannon l'a emporté dans la circonscription de Hull avec 42,5 % des voix, tandis qu'André A. Morin a été réélu avec 49,5 % des voix dans la circonscription d'Acadie.

Tous deux se présentaient pour le Parti libéral du Québec.

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