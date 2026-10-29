La relève étudiante au cœur du droit pénal

Le Comité de droit pénal de l’UdeM accueille une nouvelle équipe à sa tête…

Source : LinkedIn

Le Comité de droit pénal de la Faculté de droit de l’Université de Montréal a dévoilé la composition de son exécutif pour l’année 2026-2027.

Amélya Lafond-Losesa assurera la présidence du comité. Livia Laroche et Aryann Roy seront responsables des événements, tandis que Charlotte Veillette-Cloutier prendra en charge les concours et Emy Marsolais les commandites.

Antoine Daoust occupera la vice-présidence aux communications et Sarah Holubinska, celle de première année. Enfin, Xavier Brisson agira à titre de trésorier.

L’équipe entend poursuivre la mission du comité, soit promouvoir la connaissance du droit pénal et criminel sous toutes ses facettes.

Elle souhaite notamment proposer aux étudiants une programmation diversifiée favorisant l’apprentissage, la réflexion et les échanges avec des professionnels du milieu.