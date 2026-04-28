Prix du juge en chef Richard Wagner : qui sont les lauréates québécoises?

Les lauréates ont été distinguées pour leur engagement bénévole… Qui sont-elles?



Maria El-Helou, Rayna Charanjit Sutherland et Zongo Wend-Nèyellé Flora Ines - source : EPBC

Le 30 mars dernier, Pro Bono étudiants Canada a accueilli le juge en chef Richard Wagner lors d’un événement de reconnaissance des bénévoles, organisé par l’Université de Calgary.

Pour rappel, le Prix du juge en chef Richard Wagner récompense un étudiant ou une étudiante ayant démontré un leadership exceptionnel et un engagement exemplaire en offrant des services juridiques gratuits aux personnes et aux communautés confrontées à des obstacles en matière d’accès à la justice.

Cette année, les étudiantes québécoises honorées sont Maria El-Helou, Rayna Charanjit Sutherland, Zongo Wend-Nèyellé Flora Ines, Sukayna-Kayse Ali Gedi, Corinne Lambert, Juliette Rioux-Rheault et Carrette Kumassi.

Maria El-Helou

La jeune femme est étudiante à la Faculté de droit de l’Université d'Ottawa en droit civil.

« Lors de mon engagement auprès d’EPBC, j’ai eu l’occasion de collaborer avec l’organisme Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais (CJEO). J’ai eu le plaisir et l’honneur d’être jumelée à une équipe engagée, notamment mes collègues Fanisha Hortense Pierre et Samwel Rafiki, avec qui nous avons travaillé au partage d’information juridique destinée aux personnes nouvellement arrivées au Canada. Issue moi-même d’une famille immigrante, cette expérience avait pour moi une signification particulière », a commenté la jeune femme.

Rayna Charanjit Sutherland

Étudiante à la faculté de droit de l’Université McGill, celle-ci a travaillé au Centre de recherche-action sur les relations raciales.

Elle a notamment eu l’opportunité de rédiger des mémoires juridiques et des plaintes destinés au Tribunal des droits de la personne du Québec et au Commissaire à la déontologie policière, recueillir des déclarations de témoins, constituer des dossiers de preuve documentaire et travailler directement auprès des victimes.

Sukayna-Kayse Ali Gedi et Carrette Kumassi - source : EPBC



Zongo Wend-Nèyellé Flora Ines est étudiante à l'Université de Montréal et a été bénévole pour l’organisme Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce.

« Cette expérience m’a permis de mieux comprendre les défis juridiques et administratifs auxquels font face certaines personnes dans leur procédure d’immigration », mentionne la jeune femme.

Sukayna-Kayse Ali Gedi

Étudiante à l’UQAM, elle a eu l’opportunité d’être bénévole pour LAKAY.

« Cette expérience m’a rappelé à quel point il est essentiel de parler du profilage racial, de nommer cette réalité et de mieux outiller les jeunes pour qu’ils connaissent leurs droits, comprennent les injustices qu’ils peuvent vivre et sachent qu’ils ne sont pas seuls ».

Corinne Lambert et Juliette Rioux-Rheault

Les deux étudiantes à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke ont collaboré au journal Le Collectif en contribuant à des chroniques juridiques pro bono.

Carrette Kumassi

Carrette Kumassi est étudiante à la faculté de droit de l'Université Laval. Elle a travaillé pour Avocats sans frontières Canada.