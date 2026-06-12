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Décès de deux avocats

Décès de deux avocats
Didier Bert

Didier Bert

2026-06-12 11:15:53

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Deux avocats sont décédés dernièrement. Qui étaient-ils?

Nelson Landry - source : Bessette

L’ex-avocat Nelson Landry s’est éteint à l’âge de 88 ans.

Avant d'être diplômé en droit de l’Université McGill, Nelson Landry a été diplômé en chimie de l'Université de Montréal.

Admis au Barreau en 1969, Me Landry a mené toute sa carrière au cabinet Ogilvy Renault, où il était spécialisé en propriété intellectuelle.

Après sa retraite en 2002, il agit comme arbitre de litiges en noms de domaine internationaux à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Me Landry a aussi été commissaire à la Commission du droit d’auteur du Canada de 2010 à 2018.

L’avocat était membre d’honneur de l'Association littéraire et artistique internationale (ALAI).

Nelson Landry laisse dans le deuil sa conjointe Suzanne Lecompte., ses enfants, les enfants de sa conjointe, et ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.


Yvan Malo - source : Yves Légaré
L’avocat retraité Yvan Malo s'est éteint à l'âge de 70 ans.

Yvan Malo a exercé à l'Hôpital de Verdun, avant de pratiquer comme avocat à la CSN, puis de rejoindre le cabinet Ouellet-Nadeau.

Me Malo a pris sa retraite en 2016.

Yvan Malo laisse dans le deuil sa conjointe Johane Beauchemin.

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