Quatre nouveaux juges

Le ministre de la Justice nomme quatre juges. Qui sont-ils?

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a procédé à la nomination de trois juges de la Cour du Québec et d'une juge municipale.



Jean-Félix Charbonneau - source : Gagnon Charbonneau

est nommé juge de la Cour du Québec, pour laquelle il oeuvrera principalement à la Chambre criminelle et pénale à Québec.

Il est assermenté en 2009, après un baccalauréat en droit à l’Université Laval. Durant ses études, il a participé au programme du Comité d’action politique franco-québécois, en effectuant un stage d’observation de la politique française à l’Assemblée nationale à Paris.

L’avocat a mené sa carrière en pratique privée, en consacrant sa pratique exclusivement à la défense en droit criminel et pénal.

Il pratiquait jusqu’à présent chez Gagnon Charbonneau Avocats, à Québec.

Parallèlement, Me Charbonneau a siégé au conseil du Jeune Barreau de Québec de 2014 à 2018.

Il a enseigné le module Citoyenneté et Charte de l’Association du Barreau canadien dans les écoles secondaires de la région de Québec.

Depuis 2018, il est professeur à l’École du Barreau de Québec, où il enseigne le module de droit criminel et pénal.

Jean-Félix Charbonneau est reconnu pour sa capacité à vulgariser les principes juridiques.

Stéphanie Castagnier est nommée juge de la Cour du Québec. Elle exercera principalement ses fonctions à la Chambre de la jeunesse à Salaberry-de-Valleyfield.

Admise au Barreau en 2011, Stéphanie Castagnier a commencé sa carrière en pratique privée.

Depuis 2013, elle exerçait sa profession au sein du Bureau d'aide juridique de Salaberry-de-Valleyfield.

La juge Castagnier détient un diplôme d'études en droit de l'UQAM.

William Lemay est nommé juge de la Cour du Québec. Il exercera à la Chambre criminelle et pénale à Joliette.

Admis au Barreau en 2012, William Lemay a commencé sa carrière au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) où, depuis 2022, il était procureur en chef adjoint.

Le juge William Lemay détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke.

Maria Choquette Stuart est nommée juge municipale, affectée à la cour municipale de la Ville de Montréal.

Maria Choquette Stuart - source : Courtoisie

Inscrite au tableau de l’ordre depuis 2011, la juge Choquette Stuart a commencé sa carrière au Centre communautaire juridique de Montréal. C'est là qu’elle avait fait son stage en droit. Elle est d'abord affectée à la justice criminelle pour adultes, avant de rejoindre l'équipe de défense des droits des adolescents.

Depuis 2020, elle exerçait sa profession à la Commission des services juridiques, au sein du Service d’avocats-conseils et contentieux dans les domaines de droit criminel et de la justice pénale pour les adolescents.

Maria Choquette Stuart détient un baccalauréat en droit de l’UQAM.