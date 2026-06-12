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Ce qui anime les cabinets cette semaine

Ce qui anime les cabinets cette semaine
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-12 14:15:18

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Retour sur les principales actualités des derniers jours dans vos bureaux…

Langlois

Langlois a récemment lancé un concours interne de création d’outils d’IA, invitant ses équipes à imaginer des solutions maison pour s’attaquer à des irritants concrets du quotidien.

« Résultat : une vingtaine de projets soumis, une cinquantaine de personnes mobilisées et quatre équipes finalistes invitées à présenter leur solution devant leurs collègues », souligne le cabinet.


Lavery

Lavery prendra part au BIO International Convention 2026, la plus importante tribune mondiale dédiée aux sciences de la vie.

Alain Dumont, Selena Lu et Serge Shahinian représenteront le cabinet à San Diego, dans le cadre de la mission annuelle orchestrée par Investissement Québec, en collaboration avec la délégation du Québec à Los Angeles et le ministère de l'Économie et de l'Innovation.

RSS

La 17e édition du Tournoi de golf de l’Université de Montréal au profit des Carabins a récemment eu lieu.

Ce tournoi de golf est le principal événement-bénéfice destiné à soutenir un encadrement médico-sportif et académique, offert à plus de 550 étudiants-athlètes du programme d’excellence sportive des Carabins.



Fasken

Le cabinet a accueilli Christian DesRoches, ambassadeur du Canada au Cambodge, à l’occasion d’un déjeuner-conférence consacré aux relations Canada–Cambodge.

Ponora Ang, le cochef national du groupe Asie-Pacifique, a ouvert la table-ronde suivi d’une discussion animée par Raymond Chrétien, associé, conseiller stratégique et ancien ambassadeur du Canada.

Cain Lamarre

Cain Lamarre est partenaire du tournoi de golf des Phénix du Collège André-Grasset.

« Entre les nombreux diplômés qui œuvrent au sein du cabinet et l’engagement de notre associé Robert E. Boyd au conseil d’administration, cet événement nous rassemble toujours un peu plus », souligne le cabinet.


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