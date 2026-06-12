Une juge sort de sa retraite

Une juge à la retraite va prêter main forte à ses collègues de la Cour du Québec.

Doris Thibault - source : Rapport d'activités 2017 du Tribunal des droits de la personne

Le gouvernement du Québec répond favorablement à une demande de la Cour du Québec.

La juge à la retraite Doris Thibault est autorisée à exercer les fonctions judiciaires que lui assignera le juge en chef de la Cour du Québec, comme le prévoit la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Nommée juge de la Cour du Québec en janvier 2008, Doris Thibault a été affectée à la Chambre de la jeunesse à Saguenay.

Avant de siéger à la magistrature, Doris Thibault a été avocate pendant près de 26 ans.

Admise au Barreau en 1982, Doris Thibault a pratiqué le droit familial en cabinets privés à Chicoutimi. Elle a enseigné le droit de la famille au Collège de Jonquière de 1987 à 1991.

Me Thibault était associée au cabinet Simard Boivin Lemieux de Chicoutimi lorsqu’elle a été nommée à la Cour du Québec.

Durant les 15 années durant lesquelles elle a exercé comme juge, Doris Thibault a rendu 1 517 jugements, soit plus de 35 000 pages de rédaction.

Lors de son départ à la retraite en 2023, c’est la juge Justine Guay-Langevin qui a été nommée au poste laissé vacant à Saguneay..