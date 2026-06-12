Quand deux avocates unissent leurs expertises

Deux avocates ont récemment fondé un cabinet combinant droit pénal et criminel et litige civil et commercial. Entrevue.

Après plusieurs années à bâtir leurs pratiques respectives, Me Camaylia Tavakol Rastani et Me Sevana Poladian unissent aujourd'hui leurs expertises au sein de Rastani Poladian Légal.



Camaylia Tavakol Rastani

Leur force? La complémentarité de leurs expertises. Me Camaylia Tavakol Rastani pratique en droit pénal et criminel, tandis que Me Sevana Poladian se spécialise en litige civil et commercial. Ensemble, elles offrent un accompagnement juridique complet aux particuliers et aux entreprises partout au Québec.

Avant de cofonder le cabinet, Me Tavakol Rastani a exercé pendant près de deux ans chez Ticket911, un cabinet reconnu pour sa pratique en matière d'infractions routières, avant de lancer sa propre pratique.

De son côté, Me Poladian a amorcé sa carrière chez Charness, Charness & Charness, puis a poursuivi son parcours au sein de Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, où elle a notamment pratiqué en litige.

Qu'est-ce qui vous a motivées à fonder votre propre cabinet?

Camaylia Tavakol Rastani : Dans nos deux cas, l'entrepreneuriat a toujours fait partie de nos objectifs professionnels. Même avant de devenir avocates, lorsque nous étions étudiantes en droit, nous aspirions à bâtir une entreprise qui nous ressemble et qui reflète nos valeurs. Nous avons commencé nos carrières dans des structures traditionnelles, ce qui nous a permis d'acquérir une solide expérience professionnelle.

Nous nous sommes rencontrées en 2017 alors que nous travaillions au sein du même cabinet à Montréal. Par la suite, nous avons chacune développé notre propre pratique de façon indépendante.

Au fil des années, nous avons toutefois continué à collaborer étroitement, en nous référant des clients et en échangeant régulièrement sur les enjeux liés à la gestion de nos entreprises respectives. Plus récemment, nous avons constaté que les besoins de nos clientèles se recoupaient de plus en plus. La décision d'unir nos forces s'est donc imposée naturellement, portée par une vision commune et le désir d'offrir un service plus complet.

Sevana Poladian

Quelle est la vision qui guide votre cabinet?



Sevana Poladian : Notre priorité est de défendre les droits et les intérêts de nos clients avec rigueur, professionnalisme et dévouement. Nous croyons également à l'importance d'adapter nos services aux besoins particuliers de chaque personne ou entreprise que nous représentons. Nous souhaitons offrir un environnement où nos clients se sentent écoutés et en confiance lorsqu'ils nous confient leurs préoccupations. Notre approche repose sur la transparence, la sincérité et l'accompagnement personnalisé.

Nos domaines de pratique nous amènent à intervenir dans des situations souvent complexes et chargées d'émotions. C'est particulièrement vrai en litige, où les clients traversent parfois des périodes difficiles de leur vie. Nous croyons qu'il est essentiel de prendre le temps d'écouter nos clients, de comprendre leur réalité et de les accompagner avec empathie. Notre approche est avant tout humaine, tout en demeurant rigoureuse sur le plan juridique.









À qui s'adressent principalement vos services?

Camaylia Tavakol Rastani : Nous nous adressons autant aux particuliers qu'aux entreprises. Nos services couvrent un large éventail de situations juridiques qui peuvent survenir dans la vie personnelle ou professionnelle de nos clients. À plus long terme, nous souhaitons bâtir des relations durables fondées sur la confiance. Notre objectif est que nos clients pensent naturellement à notre cabinet lorsqu'ils ont besoin de conseils juridiques ou de représentation, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leurs proches.

Concrètement, nous offrons notamment des consultations juridiques, la rédaction de procédures et de documents, la représentation devant les tribunaux ainsi que l'accompagnement dans les modes alternatifs de règlement des différends, notamment la négociation et les conférences de règlement à l'amiable.

Comment fonctionne votre mode de facturation?

Camaylia Tavakol Rastani : Nous privilégions une formule hybride qui favorise la transparence et permet à nos clients de mieux prévoir les coûts associés à leur dossier. Selon la nature du mandat, nous pouvons offrir des forfaits couvrant une partie importante des services requis. Les interventions additionnelles qui deviennent nécessaires en cours de dossier sont généralement facturées selon un taux horaire établi à l'avance dans notre convention de services.

En quoi la complémentarité de vos expertises constitue-t-elle un avantage pour vos clients?

Sevana Poladian : Les situations juridiques sont rarement cloisonnées à un seul domaine de droit. Bien souvent, un même dossier peut soulever des enjeux relevant de plusieurs spécialités. Le fait de regrouper nos expertises sous un même toit permet à nos clients de bénéficier d'un accompagnement plus cohérent et plus efficace. Ils peuvent ainsi obtenir plusieurs services juridiques complémentaires auprès d'une même équipe, ce qui simplifie leur expérience et favorise une meilleure coordination des interventions.