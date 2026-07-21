Sept étudiantes qui se démarquent en immigration et en droit de la jeunesse

Le Barreau mise sur la relève en récompensant sept étudiantes engagées dans les domaines du droit de l’immigration et du droit de la jeunesse.

Juliette Jan, Emmy Labbé, Panthea Aghevli, Emma Jacobs, Marla Williams, Basma Mohamed, Chloé Jean - Source : LinkedIn

Le Barreau de Montréal a dévoilé les récipiendaires de l’édition 2026 de son Programme de bourses pour la relève en droit de l’immigration et en droit de la jeunesse.

Ce programme vise à encourager la relève à s’orienter vers ces domaines de pratique, à soutenir financièrement les futurs juristes qui s’y consacrent et à contribuer à l’amélioration de l’accès à la justice pour des clientèles souvent vulnérables à Montréal.

Pour cette édition, sept bourses de 5 000 $ ont été remises à des candidates et candidats retenus en fonction de la qualité de leur parcours, de leur engagement et de leur projet professionnel.

Les récipiendaires en droit de l’immigration sont :

Juliette Jan , étudiante de 2e cycle (DESS)

, étudiante de 2e cycle (DESS) Emmy Labbé , étudiante à l’École du Barreau

, étudiante à l’École du Barreau Panthea Aghevli , étudiante à l’École du Barreau

, étudiante à l’École du Barreau Emma Jacobs , étudiante à l’École du Barreau

, étudiante à l’École du Barreau Marla Williams , stagiaire en droit.

, stagiaire en droit. Basma Mohamed, stagiaire en droit.

En droit de la jeunesse, la bourse a été attribuée à Chloé Jean, étudiante à l’École du Barreau.