Campus

Sept étudiantes qui se démarquent en immigration et en droit de la jeunesse

Sept étudiantes qui se démarquent en immigration et en droit de la jeunesse
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-07-21 12:00:35

Commenter

Le Barreau mise sur la relève en récompensant sept étudiantes engagées dans les domaines du droit de l’immigration et du droit de la jeunesse.

Juliette Jan, Emmy Labbé, Panthea Aghevli, Emma Jacobs, Marla Williams, Basma Mohamed, Chloé Jean - Source : LinkedIn
Le Barreau de Montréal a dévoilé les récipiendaires de l’édition 2026 de son Programme de bourses pour la relève en droit de l’immigration et en droit de la jeunesse.

Ce programme vise à encourager la relève à s’orienter vers ces domaines de pratique, à soutenir financièrement les futurs juristes qui s’y consacrent et à contribuer à l’amélioration de l’accès à la justice pour des clientèles souvent vulnérables à Montréal.

Pour cette édition, sept bourses de 5 000 $ ont été remises à des candidates et candidats retenus en fonction de la qualité de leur parcours, de leur engagement et de leur projet professionnel.


Les récipiendaires en droit de l’immigration sont :

  • Juliette Jan, étudiante de 2e cycle (DESS)
  • Emmy Labbé, étudiante à l’École du Barreau
  • Panthea Aghevli, étudiante à l’École du Barreau
  • Emma Jacobs, étudiante à l’École du Barreau
  • Marla Williams, stagiaire en droit.
  • Basma Mohamed, stagiaire en droit.

En droit de la jeunesse, la bourse a été attribuée à Chloé Jean, étudiante à l’École du Barreau.

Partager cet article:

335
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Action collective contre l’Ordre des infirmières
2.
Barreau de Québec : qui sont les présidents et présidentes des comités ?
3.
Programme Thalidomide : la Cour fédérale rappelle à l’État ses obligations de transparence
4.
Et si les Beatles géraient votre cabinet d’avocats?
5.
De BCF à…
EMPLOIS

EN VEDETTE