Sept étudiantes qui se démarquent en immigration et en droit de la jeunesse
2026-07-21 12:00:35
Le Barreau mise sur la relève en récompensant sept étudiantes engagées dans les domaines du droit de l’immigration et du droit de la jeunesse.Le Barreau de Montréal a dévoilé les récipiendaires de l’édition 2026 de son Programme de bourses pour la relève en droit de l’immigration et en droit de la jeunesse.
Ce programme vise à encourager la relève à s’orienter vers ces domaines de pratique, à soutenir financièrement les futurs juristes qui s’y consacrent et à contribuer à l’amélioration de l’accès à la justice pour des clientèles souvent vulnérables à Montréal.
Pour cette édition, sept bourses de 5 000 $ ont été remises à des candidates et candidats retenus en fonction de la qualité de leur parcours, de leur engagement et de leur projet professionnel.
Les récipiendaires en droit de l’immigration sont :
- Juliette Jan, étudiante de 2e cycle (DESS)
- Emmy Labbé, étudiante à l’École du Barreau
- Panthea Aghevli, étudiante à l’École du Barreau
- Emma Jacobs, étudiante à l’École du Barreau
- Marla Williams, stagiaire en droit.
- Basma Mohamed, stagiaire en droit.
En droit de la jeunesse, la bourse a été attribuée à Chloé Jean, étudiante à l’École du Barreau.
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