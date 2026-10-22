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Un prix souligne l’engagement étudiant en défense des droits

Un prix souligne l’engagement étudiant en défense des droits
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-10-22 10:30:24

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Et si votre engagement pour les droits et libertés était reconnu? Un appel de candidatures vient d’être lancé.

Le Département des sciences juridiques de l’UQAM invite les personnes étudiantes en droit aux 1er et 2e cycles à soumettre leur candidature au Prix Natacha Binsse-Masse 2026-2027, qui récompense l’engagement social dans la défense des droits et libertés.

Doté d’une bourse de 1 000 $, le prix rend hommage à Me Natacha Binsse-Masse (1976-2009), diplômée de l’UQAM et avocate engagée dans la défense des droits de la personne, de la dignité humaine et de la justice sociale.


Elle a notamment contribué aux travaux de la Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM à titre d’avocate et de chargée de cours.

Les personnes intéressées ont jusqu’au 1er décembre prochain pour déposer leur candidature. Pour en savoir plus sur les modalités, c’est par ici.

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