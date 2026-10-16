Une nouvelle cohorte de diplômés!

Comme chaque semaine, Droit-inc fait le tour de l’actualité de vos facultés…

Source : Université de Sherbrooke



Le 19 septembre dernier, l’Université de Sherbrooke a vibré au rythme de la Collation des grades 2026, alors que le Campus principal s’animait pour souligner une étape marquante du parcours de ses diplômées et diplômés.

À cette occasion, 294 personnes de la Faculté de droit et du Centre d’études du religieux contemporain ont tour à tour foulé la scène de la cérémonie facultaire, afin de recevoir officiellement leur diplôme.



UQAM

Ledy Rivas Zannou a récemment rejoint le Département des sciences juridiques de l’UQAM. Il est titulaire d’un doctorat en droit du numérique de l’Université de Montréal.

Ses recherches s’intéressent principalement à l’interaction du droit avec le numérique notamment aux questions liées à la réglementation de l’informatique automatisée (IA), la gouvernance des affaires électroniques, l’impact de la technologie sur les contrats, la protection des renseignements personnels, le commerce électronique et la cybersécurité. Il développe un intérêt pour les questions touchant aux théories et méthodologies du droit.

Miriam Cohen - source : Université de Montréal



La Faculté de droit vient d’annoncer le renouvellement, pour un deuxième mandat de cinq ans (2026-2031), de la Chaire de recherche du Canada sur les droits humains et la justice internationale, dirigée par la professeure Miriam Cohen.

Ce nouveau mandat, doté d’un financement de 500 000 $, confirme l’excellence et l’impact de ses travaux, souligne l’UdeM.

Par ailleurs, ce résultat s’inscrit dans le cadre du Programme des Chaires de recherche du Canada, dont les concours visent à attirer et retenir des chercheuses et chercheurs de premier ordre afin de renforcer l’excellence de la recherche et de la formation dans les établissements postsecondaires du pays.