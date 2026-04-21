La médiation au cœur d’un retour à la pratique du droit

Une avocate revient à la pratique après un passage dans le milieu de l’impact social… Rencontre.



Sarah Barsalou

Après avoir amorcé sa carrière en droit du travail et à l’aide juridique, Me Sarah Barsalou s’est ensuite tournée vers des rôles stratégiques dans le secteur de l’impact social.

Elle a notamment occupé un poste de chargée de programme à la McConnell Foundation, où elle contribuait à l’analyse et au financement de projets à fort impact social, ainsi qu’à la gestion et au suivi d’initiatives en collaboration avec des organismes à but non lucratif.

Par ailleurs, elle a également travaillé auprès de Régénération Canada, organisation engagée dans la transition écologique et la régénération des systèmes vivants.

Ces expériences lui ont permis de développer une compréhension fine des dynamiques organisationnelles, des enjeux intersectoriels et des processus de décision complexes, tout en intégrant les principes d’équité, de diversité et d’inclusion.

Elle revient aujourd’hui à la pratique du droit, cette fois sous la casquette de médiatrice civile, commerciale et du travail. On est allé à sa rencontre.

Qu’est-ce qui vous a amenée à revenir vers la pratique du droit?

J’ai commencé ma carrière à l’aide juridique, puis en droit du travail, avant d’évoluer vers des rôles plus stratégiques en organisation. Ces expériences m’ont permis de développer une compréhension fine des dynamiques humaines et des enjeux organisationnels.

Au départ, je ne pensais pas revenir à une pratique juridique plus traditionnelle. Toutefois, avec le temps, j’ai réalisé que ce qui me stimulait le plus, c’était la gestion de situations complexes et sensibles, notamment les conflits interpersonnels et les dynamiques d’équipe.

Ma formation récente en médiation a été un véritable déclic. Elle m’a permis d’envisager une pratique qui allie rigueur juridique et dimension humaine. Aujourd’hui, mon retour au droit s’inscrit dans cette volonté d’intégrer ces deux aspects.

Qu’avez-vous retenu de vos expériences hors du cadre juridique traditionnel?

Elles m’ont permis de développer une approche plus humaine et nuancée des situations. J’ai acquis une meilleure compréhension des relations de travail, des enjeux de leadership et des mécanismes à l’origine des conflits.

Le fait d’avoir occupé des fonctions de gestion me donne une lecture plus globale des réalités organisationnelles, que je combine aujourd’hui avec mon expertise juridique. Cette double perspective constitue, selon moi, une réelle valeur ajoutée.

Qu’apporte la médiation par rapport aux modes traditionnels de règlement des différends?

La médiation permet avant tout de redonner aux parties le contrôle sur la résolution de leur conflit. Contrairement au processus judiciaire, où la décision est imposée, elle repose sur une démarche collaborative.

Elle favorise une meilleure compréhension mutuelle et permet d’aboutir à des solutions souvent plus durables. Dans bien des cas, les conflits découlent d’un manque de communication : la médiation crée un espace propice au dialogue.

Comment percevez-vous la place croissante de la médiation dans le système juridique?

On observe clairement une ouverture accrue à ces modes alternatifs de règlement des différends. Par exemple, la médiation est désormais encouragée, voire obligatoire, dans certains dossiers aux petites créances.

Les résultats des projets pilotes sont très positifs, ce qui confirme la pertinence de cette approche. Même si ces initiatives ne concernent pas directement le droit du travail, elles témoignent d’un changement de culture juridique plus large.