Le risque structurel : un angle mort des cabinets boutique

Les protections personnelles sont communes dans les cabinets de petite et de moyenne taille. Mais un maillon faible peut apparaître lorsqu’il est question de la protection de la structure elle-même…



Nathalie Martel - source : Financière des avocates et avocats

Lorsqu’on est un avocat ou un notaire autonome, ou bien un associé dans un cabinet boutique, on souhaite bien sûr assurer la rentabilité et le développement de son entreprise. Il peut cependant être utile de réfléchir aux conséquences qu’un événement inattendu pourrait avoir.

L’inattendu, ce peut être une maladie, un accident, l’absence d’un employé essentiel pour des raisons de santé… Dans plusieurs cas de figure, une période plus ou moins longue d’invalidité peut frapper une personne, mais aussi la structure dont elle fait partie.

Revenus en baisse, dépenses maintenues

Certains frais sont inhérents à la gestion d’un cabinet. Ces derniers peuvent comprendre des charges fixes, du matériel informatique et des outils technologiques spécialisés, des services comptables, des assurances, des droits d’adhésion à des ordres professionnels, un bail commercial ou un prêt immobilier, ainsi que les salaires et les charges sociales des employés, si la situation s’y prête.

S’il lui arrive un pépin de santé, un gestionnaire peut voir les factures rentrer, et les salaires être versés, alors qu’il ne peut plus contribuer pleinement à sa société. Il peut auquel cas choisir de souscrire une assurance invalidité personnelle afin de protéger son revenu.

Toutefois, ce type de protection vise principalement le niveau de vie de l’assuré et ne couvre pas nécessairement les frais d’exploitation du cabinet.

« Selon la situation, il peut être pertinent d’examiner des solutions conçues pour soutenir la continuité des opérations », indique Nathalie Martel, conseillère de la Financière des avocates et avocats.

Un régime conçu pour les besoins des cabinets

Développée par des juristes pour des juristes, l’assurance des frais généraux de la Financière a été élaborée pour répondre à certaines réalités propres aux cabinets juridiques. Selon les modalités du contrat, elle peut contribuer à couvrir divers frais d’exploitation pendant une période d’invalidité du gestionnaire.

Le régime prévoit notamment un délai d’attente de 14 jours, une couverture jusqu’à un âge avancé (80 ans), et des prestations pouvant atteindre 30 000 dollars par mois.

De plus, ce régime possède certains avantages, comme le versement de 100 % de la prestation mensuelle durant la première année en cas d’invalidité totale, l'exonération du paiement des primes pendant la période d'invalidité, ainsi qu'une prestation de décès équivalente à trois mois de couverture.

« Ce type de protection peut donc, dans certaines situations, aider un cabinet à maintenir ses activités essentielles pendant une période de transition, ce qui peut faciliter un éventuel retour au travail ou une réorganisation de la pratique », explique Mme Martel.

Protéger des collaborateurs clés

Dans plusieurs cabinets, certains professionnels jouent un rôle important dans la génération de revenus, même s’ils ne sont pas propriétaires ou associés. Leur absence prolongée peut avoir un impact financier significatif.

Pour répondre à ce type de situation, La Financière des avocats propose également une protection spécifique : l’assurance des frais généraux pour les collaborateurs.

« Cette couverture offre des prestations nivelées pouvant atteindre 12 000 dollars par mois, pour une durée de 12 mois. Elle peut ainsi contribuer à soutenir la stabilité financière du cabinet pendant une période d’adaptation », conclut la conseillère financière.