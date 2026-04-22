Madonna est-elle juridiquement canadienne?

Comme des millions d’Américains, la star de la pop pourrait-elle revendiquer ses origines pour obtenir sa citoyenneté canadienne? Des avocats spécialisés s’expriment sur la loi C-3.

Revenue sur le devant de la scène il y a de cela quelques jours à Coachella, Madonna est une citoyenne 100% américaine. Mais sa mère, Madonna Louise Fortin (1933-1963), était issue d'une lignée de Canadiens français remontant au 17e Siècle. Alors, pourrait-elle entamer des démarches pour devenir canadienne?

Cet exemple illustre les nombreux questionnements que suscite l’entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi sur la citoyenneté du Canada (loi C-3), entrées en vigueur le 15 décembre 2025, qui ont élargi la transmission de la citoyenneté au-delà de la première génération dans certaines situations.

« Effectivement, la distinction entre origines et citoyenneté est souvent mal comprise, particulièrement dans le contexte Canada–États-Unis », nous indique un membre de l’équipe d’avocats en droit de l’immigration d’Exeo.

La citoyenneté canadienne par filiation en 2026

Dans le contexte actuel d’afflux de demandes de certificats de citoyenneté de la part de nos voisins américains, notamment des descendants de Canadiens ayant émigré en Nouvelle-Angleterre aux XIXe et au XXe siècles – on parle tout de même de l’équivalent de 3 % de la population des États-Unis, soit plus de 10 millions de personnes! –, il faut clarifier ce que la loi C-3 permet ou non maintenant.

« Par définition, la citoyenneté canadienne par filiation permet à une personne née à l’extérieur du Canada de revendiquer la citoyenneté par l’entremise d’un parent canadien », nous explique l’expert d’Exeo.

Depuis 2009, une règle appelée la limite de la première génération restreignait la transmission de la citoyenneté. Mais dorénavant, une personne ayant un ancêtre devenu citoyen canadien après le 1er janvier 1947 peut théoriquement présenter une demande de la sorte. Ce qui signifie que de nombreux Américains ayant un parent, des grands-parents ou même des arrière-grands-parents canadiens seraient éligibles!

Preuve de citoyenneté vs devenir citoyen

Évidemment, tout n’est pas si simple que cela. Comme nous l’indique notre intervenant d’Exeo, on exige des candidats à la citoyenneté canadienne beaucoup de documentation… à chaque étape du processus.

« Il est essentiel de distinguer également une demande de citoyenneté d’une preuve de citoyenneté, ajoute-t-il. On peut devenir citoyen canadien grâce à l’obtention d’un certificat de citoyenneté. Mais pour obtenir des preuves de citoyenneté canadienne, comme un passeport, ou pour accéder à des droits comme le parrainage de membres de sa famille, il faut entamer des démarches supplémentaires. »

Une complexité juridique avec laquelle le cabinet Exeo jongle tous les jours, ce qui fait de ce dernier un allié de choix pour celles et ceux qui pensent pouvoir décrocher le précieux sésame canadien. Analyse d’éligibilité intergénérationnelle, demandes de preuve de citoyenneté, stratégies de documentation de présence physique, recherche généalogique et archivistique, cas complexes comme l’adoption et la procréation assistée, coordination documentaire transfrontalière ; tous les cas de figure peuvent être présentés aux avocats chevronnés du cabinet.

En terminant, revenons à notre question de départ : Madonna pourrait-elle décrocher sa citoyenneté canadienne grâce à son ascendance canadienne-française ? Nous vous laissons le soin de répondre à cette petite énigme!