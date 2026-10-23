Cinq nominations du nouveau conseil des ministres

Le nouveau gouvernement du Québec nomme cinq avocats à des postes de sous-ministres. Qui sont-ils?

Le conseil des ministres a procédé à la nomination de cinq avocats.

Nicolas Paradis - source : LinkedIn

Nicolas Paradis est nommé secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif et désigné secrétaire général adjoint. Me Paradis sera responsable des Emplois supérieurs, de l’Efficacité gouvernementale et de l’Allègement réglementaire de l’État.

Il était jusqu’à présent sous-ministre du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Me Nicolas Paradis a été admis au Barreau en 1997. Il a débuté comme avocat en droit municipal au sein du cabinet Cain Lamarre Casgrain Wells, avant de rejoindre le service des affaires juridiques de la Ville de Québec en 2001.

Huit ans plus tard, il entre dans la fonction publique provinciale au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, d’abord comme avocat et légiste en droit municipal, puis comme directeur des affaires juridiques.

Me Nicolas Paradis occupe ensuite les mêmes fonctions au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et au ministère de la Culture et des Communications.

En 2017, il est nommé sous-ministre adjoint aux politiques et aux relations du travail dans les réseaux au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. C’est deux ans plus tard que le conseil des ministres le nomme sous-ministre adjoint aux politiques au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Entre-temps, il a effectué un aller-retour au ministère de la Justice, comme sous-ministre associé aux affaires juridiques.

Me Nicolas Paradis détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Il a été le maire de la municipalité de Dosquet, dans la MRC de Lotbinière.

Juliette Champagne - source : Courtoisie

est nommée sous-ministre associée au ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Énergie. Elle sera responsable du volet Tourisme.

Me Champagne était sous-ministre du ministère de la Langue française.

Admise au Barreau en 1991, Me Juliette Champagne a débuté sa carrière au sein du cabinet Philipps & Vineberg comme stagiaire en droit.

L’avocate passe ensuite quatre années en France, où elle est maître de conférences associée et responsable des enseignements de droit étranger à la faculté de droit de l'Université de Cergy-Pontoise.

En 1999, de retour au Québec, Me Champagne rejoint la direction des relations interparlementaires de l'Assemblée nationale. Elle devient directrice de l’accueil et cheffe du protocole de l’institution.

Juliette Champagne commence ensuite son parcours dans la haute fonction publique ministérielle, au sein du ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur. En 2012, elle y est nommée sous-ministre adjointe et chef du protocole.

C'est ensuite à l'École nationale d'administration publique (ÉNAP) que Juliette Champagne poursuit sa carrière. D'abord professeure invitée, elle est ensuite nommée directrice de l'enseignement et de la recherche.

En 2020, Juliette Champagne est nommée sous-ministre adjointe au Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française, puis sous-ministre associée au même secrétariat.

Me Champagne détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit international publiq de l’Université de Montréal. Elle est diplômée d’un doctorat en droit international public de l’Université Paris II - Panthéon-Assas, ainsi que d'une maîtrise en relations internationales de l'Institut universitaire de hautes études internationales de Genève.

Élise Labrecque est nommée sous-ministre par intérim du ministère de la Justice. Me Labrecque était jusqu’à présent sous-ministre associée à ce ministère.



Élise Labrecque - source : LinkedIn

Assermentée en 2007, c’est au cabinet Melançon, Marceau, Grenier et Sciortino que Me Élise Labrecque a effectué ses premiers pas comme avocate.

Un an plus tard, Me Labrecque se joint au ministère du Conseil exécutif à titre de conseillère en relations intergouvernementales pour le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, avant d’être nommée avocate auprès du même organisme. C’est en 2017 qu’elle rejoint le ministère de la Justice, comme conseillère au bureau de la sous-ministre.

Me Élise Labrecque détient des baccalauréats en droit civil et en common law de l’Université McGill. Il est titulaire d’un diplôme d'études approfondies (DEA) en science politique de l’Université de Genève, ainsi que d’un baccalauréat en science politique de l’UQAM.

Yan Paquette - source : LinkedIn

est nommé sous-ministre du ministère de la Sécurité intérieure. Me Paquette était sous-ministre du ministère de la Justice et sous-procureur général.

Admis au Barreau en 2000, Me Yan Paquette a entamé son parcours au gouvernement en 2013, quand il est devenu conseiller au bureau de la sous-ministre de la Justice.

Avant d’entrer au ministère de la Justice, Me Paquette a eu un long parcours de plaideur. À ses débuts et jusqu’en 2004, il a été avocat plaideur chez McCarthy Tétrault, avant de rejoindre l’Autorité des Marchés financiers (AMF), où il a œuvré pendant six ans. Il a été tour à tour avocat, directeur des inspections et des enquêtes, puis directeur des OAR, de l’indemnisation et des pratiques en matière de distribution.

De retour au privé en janvier 2011, Yan Paquette passe chez Langlois (alors Langlois Kronström Desjardins). Il y reste près de trois ans, jusqu’à ce qu’il rejoigne le ministère de la Justice. Il occupe successivement les fonctions de conseiller au bureau de la sous-ministre de la Justice, de secrétaire général et directeur du bureau de la sous-ministre de la Justice, de sous-ministre associé à la direction générale de l’accès à la justice, et de sous-ministre associé aux affaires juridiques.

Me Yan Paquette détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.

Julie Blackburn est nommée secrétaire du Conseil du trésor. Me Blackburn sera également responsable de l’Administration gouvernementale, de l’Intelligence artificielle et du Numérique.



Julie Blackburn - source : LinkedIn

Me Blackburn était jusqu’à présent sous-ministre du ministère de la Famille.

Assermentée en 1999, Me Julie Blackburn a accompli tout son parcours au sein de la fonction publique québécoise.

Après son stage droit au ministère de la Justice, l’avocate a été agente de recherche en droit au ministère des Finances. Elle est ensuite avocate à la direction des affaires juridiques du ministère des Finances.

En 2001,Me Julie Blackburn rejoint l’ Institut de la statistique du Québec (ISQ), d'abord comme avocate, puis comme directrice de l'administration et des affaires juridiques.

En 2007, l'avocate poursuit son parcours durant une décennie au secrétariat du Conseil du trésor, où elle devient secrétaire associée aux marchés publics.

C'est ensuite au ministère des Transports que Me Blackburn est nommée sous-ministre adjointe, chargée de la gestion contractuelle et de la surveillance des marchés, avant d'être nommée sous-ministre au ministère de la famille en 2020.

Me Julie Blackburn détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en administration des affaires de l'Université Laval. Elle est administratrice de sociétés certifiée du Collège des administrateurs de sociétés de la même université.