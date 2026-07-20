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De BCF à…

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Sonia Semere

Sonia Semere

2026-07-21 08:30:27

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Un avocat en litige change de cap dans sa carrière. Qui est-il?

Me Maxime Bergeron - Source LinkedIn

Me Maxime Bergeron quitte BCF pour se joindre à Miller Thomson. Il concentre sa pratique principalement en litige civil et commercial.

Sur LinkedIn, l'avocat indique adopter une approche pragmatique à titre de partenaire d'affaires, en tenant compte des enjeux commerciaux de ses clients afin d'offrir des solutions concrètes.

« Ce nouveau chapitre s'inscrit dans la continuité de mon parcours et représente une opportunité d'évoluer dans un environnement à l'échelle nationale, ancré au cœur de l'économie montréalaise », souligne-t-il.

Me Bergeron est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université d'Ottawa.


Il poursuit actuellement un programme de common law canadienne et américaine à l'Université de Montréal, une formation qui donne accès aux ordres professionnels des autres provinces canadiennes ainsi qu'à ceux de certains pays étrangers.

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