Un avocat en litige change de cap dans sa carrière. Qui est-il?

Me Maxime Bergeron - Source LinkedIn

Me Maxime Bergeron quitte BCF pour se joindre à Miller Thomson. Il concentre sa pratique principalement en litige civil et commercial.

Sur LinkedIn, l'avocat indique adopter une approche pragmatique à titre de partenaire d'affaires, en tenant compte des enjeux commerciaux de ses clients afin d'offrir des solutions concrètes.

« Ce nouveau chapitre s'inscrit dans la continuité de mon parcours et représente une opportunité d'évoluer dans un environnement à l'échelle nationale, ancré au cœur de l'économie montréalaise », souligne-t-il.

Me Bergeron est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université d'Ottawa.

Il poursuit actuellement un programme de common law canadienne et américaine à l'Université de Montréal, une formation qui donne accès aux ordres professionnels des autres provinces canadiennes ainsi qu'à ceux de certains pays étrangers.