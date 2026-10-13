De Cain Lamarre à…

Un avocat en litige change de cap dans sa carrière. De qui s’agit-il?

Vincent Doucet-Bouchard - source : LinkedIn

Me Vincent Doucet-Bouchard poursuit sa carrière chez Beauvais Truchon, après avoir exercé chez Cain Lamarre. Il pratique principalement en responsabilité et assurances, en droit de la santé et des services sociaux ainsi qu’en litige civil et commercial.

« J’entreprends cette nouvelle étape avec enthousiasme et humilité, et j’ai hâte de relever les défis qui m’attendent », souligne-t-il.

Me Doucet-Bouchard conseille et représente des entreprises, des institutions et des particuliers dans des dossiers liés notamment à la gestion des risques, aux réclamations complexes et à la résolution de différends.

Il possède notamment une solide expérience en matière de réclamations d’assurance, d’analyse de couvertures et de responsabilité civile et contractuelle, tant en demande qu’en défense.

Par ailleurs, celui-ci représente régulièrement ses clients devant les tribunaux civils et les instances spécialisées dans des litiges portant notamment sur l’interprétation de contrats d’assurance, la responsabilité professionnelle et la réparation de préjudices.

Me Doucet-Bouchard est diplômé de l’Université Laval.