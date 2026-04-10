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De Fasken à Blakes

De Fasken à Blakes
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-04-10 08:30:17

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Nouvelle étape professionnelle pour une avocate dans les services financiers… Qui est-elle?


Felicia Yifan Jin - source : LinkedIn

Après plus de six années chez Fasken, Felicia Yifan Jin poursuit sa carrière chez Blakes, au sein de l’équipe de réglementation des services financiers.

« Je poursuis mon parcours professionnel dans une industrie qui me passionne et qui connaîtra de profonds changements dans les années à venir », indique-t-elle sur LinkedIn.

Chez Fasken, elle exerçait dans le capital-investissement, le capital de risque et les fusions et acquisitions, avec un intérêt particulier pour le secteur financier.


Elle conseillait de nombreuses institutions financières canadiennes et étrangères sur le cadre réglementaire applicable aux assurances, prêts, dépôts, paiements et autres produits financiers.

Elle travaillait régulièrement avec des prêteurs, des entreprises de services monétaires ainsi que des Fintechs et Insurtechs, en les guidant sur la conformité et la protection des consommateurs.

Felicia Yifan Jin a été présidente de la Young Chinese Professionals Association et est diplômée en droit de l’Université de Montréal.

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