Nominations

De McCarthy à Blakes

De McCarthy à Blakes
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-09-08 08:30:00

Commenter

Une avocate en litige change de cap dans sa carrière. Qui est-elle?

Rosalie Pelletier - source : McCarthy Tétrault

Me Rosalie Pelletier amorce un nouveau chapitre de sa carrière en se joignant à Blakes, où elle intègre l’équipe de litige et règlement des différends, plus particulièrement le groupe de restructuration et insolvabilité.

Elle pratiquait auparavant chez McCarthy Tétrault.

« Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes que j’ai eu la chance de côtoyer chez McCarthy Tétrault et qui ont contribué à mon développement professionnel », souligne-t-elle sur LinkedIn.


Au cours de sa carrière, Me Pelletier a également exercé comme avocate en protection de la jeunesse au CISSS de la Montérégie-Est.

Elle complète présentement d’une maîtrise en droit et politiques de la santé de l’Université de Sherbrooke.

Partager cet article:

917
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Cour supérieure : le compte à rebours des engagements a changé
2.
Avocats de l’année : les grands cabinets dominent, les boutiques résistent
3.
Le vote des anglophones devant le juge
4.
Action collective contre 16 courtiers de données
5.
De Dentons à… la Cour suprême
EMPLOIS

EN VEDETTE