De McCarthy à Blakes
2026-09-08 08:30:00
Une avocate en litige change de cap dans sa carrière. Qui est-elle?
Me Rosalie Pelletier amorce un nouveau chapitre de sa carrière en se joignant à Blakes, où elle intègre l’équipe de litige et règlement des différends, plus particulièrement le groupe de restructuration et insolvabilité.
Elle pratiquait auparavant chez McCarthy Tétrault.
« Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes que j’ai eu la chance de côtoyer chez McCarthy Tétrault et qui ont contribué à mon développement professionnel », souligne-t-elle sur LinkedIn.
Au cours de sa carrière, Me Pelletier a également exercé comme avocate en protection de la jeunesse au CISSS de la Montérégie-Est.
Elle complète présentement d’une maîtrise en droit et politiques de la santé de l’Université de Sherbrooke.
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