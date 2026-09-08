De McCarthy à Blakes

Une avocate en litige change de cap dans sa carrière. Qui est-elle?

Rosalie Pelletier - source : McCarthy Tétrault

Me Rosalie Pelletier amorce un nouveau chapitre de sa carrière en se joignant à Blakes, où elle intègre l’équipe de litige et règlement des différends, plus particulièrement le groupe de restructuration et insolvabilité.

Elle pratiquait auparavant chez McCarthy Tétrault.

« Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes que j’ai eu la chance de côtoyer chez McCarthy Tétrault et qui ont contribué à mon développement professionnel », souligne-t-elle sur LinkedIn.

Au cours de sa carrière, Me Pelletier a également exercé comme avocate en protection de la jeunesse au CISSS de la Montérégie-Est.

Elle complète présentement d’une maîtrise en droit et politiques de la santé de l’Université de Sherbrooke.