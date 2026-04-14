De Norton Rose à…

Un associé change de cap dans sa carrière… Qui est-il?

Olivier V. Nguyen - source : LinkedIn

Après sept années de pratique chez Norton Rose, Olivier V. Nguyen rejoint le cabinet Stikeman Elliott. Il y poursuivra sa carrière en droit du commerce international.

Sur LinkedIn, l’avocat a tenu à remercier ses anciens collègues : « Un immense merci à mes collègues de Norton Rose Fulbright pour leur amitié, leur soutien et leurs précieux conseils — ce fut un privilège de faire partie du cabinet. »

Avant de se joindre à Norton Rose, il avait amorcé sa carrière chez Borden Ladner Gervais.

Au cours de son parcours, Olivier V. Nguyen a également été tuteur pour le cours de droit des biens. Pendant ses études, il a participé au concours de plaidoirie Charles-Rousseau en droit international et s’est impliqué bénévolement auprès de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario.

Olivier V. Nguyen est diplômé en droit de l’Université d’Ottawa.