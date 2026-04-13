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De Stikeman à…

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Sonia Semere

Sonia Semere

2026-04-13 08:30:18

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Un avocat en droit immobilier change de cap dans sa carrière. Qui est-il?

Julien Baril - source : Fasken

Après plus de trois ans chez Stikeman, Me Julien Baril se joint à Fasken. Il intègre le groupe immobilier, où il concentre sa pratique sur les transactions immobilières, les coentreprises, le louage commercial, le financement immobilier ainsi que la négociation d’ententes commerciales.

Il accompagne ses clients dans l’ensemble de leurs projets immobiliers, à l’intersection d’enjeux transactionnels, financiers et commerciaux.


Par ailleurs, Me Baril intervient dans l’analyse, la structuration et la mise en œuvre de dossiers variés, en collaboration étroite avec des entrepreneurs, promoteurs, investisseurs, institutions financières et entreprises de divers secteurs.

Il est diplômé en droit de l’Université de Montréal.

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