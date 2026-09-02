Un grand cabinet accueille deux recrues à Montréal et à Québec. De qui s’agit-il?



Michaela Faiola et Maxime Gauthier - source : McCarthy Tétrault

Le cabinet McCarthy Tétrault accueille deux nouveaux avocats dans ses bureaux de Montréal et de Québec : Mes Michaela Faiola et Maxime Gauthier.

À Montréal, Me Michaela Faiola entame sa pratique après avoir obtenu un double diplôme de Juris Doctor et de baccalauréat en droit civil de l’Université McGill. Avant ses études en droit, elle a également complété un double baccalauréat en mathématiques et en économie à McGill, qu’elle a obtenu avec grande distinction.

Au cours de sa formation juridique, Me Faiola s’est particulièrement intéressée au commerce international et au droit commercial. Elle s’est notamment impliquée au sein de la McGill International Business and Trade Law Association et a représenté la Faculté de droit de McGill à Genève dans le cadre du Model WTO, une simulation de l’Organisation mondiale du commerce.

Avant de se joindre à McCarthy Tétrault, elle a acquis une expérience professionnelle dans différents rôles liés au secteur de l’investissement.

À Québec, Me Maxime Gauthier axe sa pratique sur le litige médical, la responsabilité professionnelle et le litige commercial.

Diplômé en droit de l’Université Laval en 2025, Me Gauthier s’est découvert un intérêt marqué pour la recherche juridique et le litige au cours de sa formation. Il a notamment effectué un stage à la Cour supérieure du Québec, où il a travaillé sur des dossiers variés et approfondi ses connaissances en droit civil.

Très impliqué durant ses études, il a été bénévole puis vice-président aux finances du Bureau d’information juridique de l’Université Laval.