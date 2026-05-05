Dix nominations du conseil des ministres

Le gouvernement du Québec a procédé à la nomination de dix avocats. Qui sont-ils?

Le conseil des ministres a désigné dix 10 avocats pour occuper des fonctions dans les tribunaux administratifs et dans d’autres organismes.



Sophie Froment-Gateau - source : LinkedIn

Me Sophie Froment-Gateau est nommée membre du Tribunal administratif du logement. Me Froment-Gateau est commissaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.

Admise au Barreau en 2014, Me Froment-Gateau a commencé à pratiquer chez Roy Avocats, avant de rejoindre Bellavance Grenier. Elle se tourne ensuite vers la pratique privée

En 2021, Me Froment-Gateau est nommée commissaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.

L’avocate détient une licence en droit civil de l'Université d'Ottawa et un diplôme de juris doctor en common law et droit transnational de l'Université de Sherbrooke.

Anne A. Laverdure - source : Archives

Meest nommée à nouveau membre du Tribunal administratif du logement.

Assermentée en 1982, Me Laverdure détient une licence en droit de l’Université de Montréal et un diplôme d'études approfondies en sociologie du droit de l’Université Paris I. Elle a suivi une scolarité de maîtrise en droit à l’Université McGill, et des études de maîtrise en administration à HEC Montréal.

L’avocate a commencé sa carrière professionnelle à la Société québécoise d'information juridique (Soquij), avant d'œuvrer successivement comme conseillère juridique chez Dale-Parizeau, comme avocate plaidante chez Laviolette & Maynard puis chez Bouclin Soucy.

Elle se tourne vers la pratique privée en 1993, tout en devenant chargée de cours en procédure civile, droit de la consommation, droit locatif, droit de la santé et histoire du droit à l’UQAM. Elle poursuit sa carrière d’enseignante comme professeure en procédure civile, en preuve civile et en rédaction à l’École du Barreau du Québec, un poste qu’elle a occupé de 1996 à 2016.

Me Dave Bouchard est nommé membre avocat du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. Me Bouchard est avocat associé chez Lavery.



Dave Bouchard - source : Lavery

Inscrit au tableau de l'ordre depuis 2012, Me Bouchard a commencé sa carrière d'avocat chez Heenan Blaikie. À la dissolution de la firme en 2014, il rejoint Lavery, comme plus de 40 autres avocats.

Depuis 2021, Me Dave Bouchard est associé au sein du cabinet Lavery à Sherbrooke. Il concentre sa pratique dans le domaine du droit du travail et de l’emploi. Il intervient aussi dans le cadre de litiges de nature civile, commerciale et pénale, ainsi que dans des mandats de nature commerciale.

Il enseigne le droit du travail à la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et à l’École du Barreau.

Me Bouchard détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke. Il a aussi suivi un microprogramme en économie comportementale de l'Université Laval.

L’avocat est membre de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec, et de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (CRHA) du Québec.

Marie-Michelle Desrochers - source : LinkedIn

Meest nommée membre avocate du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Me Desrochers est conseillère à la direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général au ministère de la Justice.

Admise au Barreau en 2006, Me Desrochers a fait jusqu'à présent l'ensemble de son parcours au sein de ministères. Elle est tout d'abord représentante du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale au Tribunal administratif du Québec.

En 2009, l'avocate pratique au sein du ministère des Transports.

Dix ans plus tard, c'est au ministère de la Justice que Me Desrochers poursuit sa carrière, devenant conseillère au Bureau du ministre associé aux affaires juridiques. Depuis 2023, elle est conseillère à la direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général au ministère de la Justice.

Me Marie-Michelle Desrochers détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval.

Me Sannie Dumouchel est nommée membre avocate à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Me Dumouchel est avocate au sein de NDB avocats.



Sannie Dumouchel - source : LinkedIn

Assermentée en 2007, Me Dumouchel exerce d'abord à la SAAQ, avant d’oeuvrer successivement à l'Association de la construction du Québec, chez Morneau Shepell, chez Slogar juriconseils, chez GDI services, puis à l’Office québécois de la langue française (OQLF).

En 2022, l'avocate rejoint le Bureau Centre-Sud du Centre communautaire juridique de Montréal.

En ce début d’année, Me Dumouchel a rejoint NDB Avocats, un cabinet spécialisé en droit du travail, commercial et civil.

Me Sannie Dumouchel détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke.

Me Claude Longpré-Poirier est nommée membre avocate à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales.

Admise au Barreau en 2009, Me Longpré-Poirier est procureure à la direction des poursuites pénales et criminelles à la Ville de Montréal et coordonnatrice du programme d’accompagnement justice itinérance à la cour et du programme d’accompagnement justice aux personnes autochtones.

Dès son assermentation, l’avocate devient procureure au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

En 2013, Me Longpré-Poirier rejoint la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA), à titre d’avocate et coordonnatrice du service VIH info-droits.

Deux ans plus tard, l’avocate devient procureure au DPCP. En 2020, elle est nommée également coordonnatrice du programme d’accompagnement justice itinérance à la cour et du programme d’accompagnement justice aux personnes autochtones.

Me Claude Longpré-Poirier détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke et une maîtrise en droit de l'Université de Strasbourg, en France.

Jean Prud’Homme - source : LinkedIn

Meest nommé membre avocat à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. Me Prud’homme est avocat à la Société de transport de Laval (STL).

Inscrit au tableau de l'ordre depuis 2004, Me Prud’Homme commence à pratiquer chez Deveau Avocats, avant de se joindre à Dunton Rainville.

En 2014, l'avocat rejoint la Ville de Laval, où il deviendra ensuite procureur en chef par intérim, puis directeur adjoint du service des affaires juridiques.

C'est depuis 2024 que Me Jean Prud’Homme exerce à la STL.

Me Jean Prud’Homme détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit privé de l’UQAM. Il a suivi un programme court de deuxième cycle en management municipal à l'École nationale d'administration publique (ÉNAP).

Me Louis-Martin Richer est nommé membre avocat à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. Me Richer est avocat, médiateur et arbitre en pratique privée.

Louis-Martin Richer - source : LinkedIn

Me Richer œuvre d'abord chez Picard Garceau Pasquin Pagé Viens, puis chez Fraser Milner Casgrain, avant de rejoindre Woods.

En 2006, Me Louis-Martin Richer est nommé chef des affaires juridiques et secrétaire corporatif chez Genivar, qui fusionne avec WSP Global. L'avocat est alors chef de la direction des risques et de l'éthique de la nouvelle organisation.

De 2016 à 2022, c'est au sein de Marsh Canada que Me Richer pratique. Il est devenu chef national des réclamations au sein du service ingénierie, construction et cautionnement.

Depuis 2023, il exerce en pratique privée.

Admis au Barreau en 1999, Me Louis-Martin Richer détient un baccalauréat en science politique et un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il possède un certificat de désignation ESG de Competent Boards. Il a aussi reçu une formation d'arbitrage civil et commercial, et une accréditation en médiation civile, commerciale et du travail du Barreau du Québec.

Olivier Gagnon-Parent - source : LinkedIn

Meest nommé président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective des gardes du corps-chauffeurs.

Assermenté en 2007, Me Gagnon-Parent œuvre essentiellement à la direction de cabinets ministériels provinciaux jusqu'en 2021.

Il est ensuite nommé directeur au bureau du chef de la direction de Groupe Desgagnés, où il travaille durant deux ans, avant de rejoindre la ferme François Gosselin comme gérant, tout en exerçant en pratique privée.

Me Olivier Gagnon-Parent détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval.

Me Caroline Jonnaert est nommée membre de la Commission de l'éthique en science et en technologie.

Caroline Jonnaert - source : Robic

Me Jonnaert est directrice, agente de marques et responsable de la protection des renseignements personnels chez Robic.

Assermentée en 2007, Me Caroline Jonnaert exerce successivement chez BCF, chez Lussier & Khouzam, chez LJT Avocats, puis au sein du Groupe Stingray Digital à titre de conseillère juridique principale.

Après un passage chez Delegatus, elle rejoint Robic en 2021. Me Jonnaert pratique en propriété intellectuelle, principalement en droit d’auteur.

Elle a été chargée de cours et superviseure de la clinique juridique de propriété intellectuelle à l'Université de Montréal.

Me Caroline Jonnaert détient un baccalauréat en droit, une maîtrise en droit, un diplôme d'études supérieures en common law nord-américaine et un doctorat en droit de l'Université de Montréal.