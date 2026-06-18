Nominations

Un juge nommé président du Tribunal des droits de la personne

Un juge nommé président du Tribunal des droits de la personne
Didier Bert

Didier Bert

2026-06-18 13:15:11

Commenter

Le Tribunal des droits de la personne a un nouveau président. Qui est-il?


Christian Brunelle - source : Barreau de Québec

Le gouvernement du Québec a procédé à une nomination importante au Tribunal des droits de la personne.

Le juge Christian Brunelle a été désigné président du Tribunal des droits de la personne.

Christian Brunelle est juge de la Cour du Québec depuis 2015. Il était déjà membre du Tribunal des droits de la personne, dont il assurait la présidence par intérim depuis le mois d'août 2024.

Avant d'être nommé juge, Christian Brunelle était professeur à la faculté de droit de l'Université Laval. Il a enseigné les droits et libertés de la personne et le droit du travail pendant 15 ans.


Il a aussi été vice-doyen aux programmes de premier cycle et secrétaire. Il était également responsable du Groupe d’étude en droits et libertés de cette faculté.

Au début de sa carrière, Christian Brunelle a exercé en pratique privée, principalement au droit administratif, droit civil et droit du travail. Il a été membre du Comité sur les droits de la personne du Barreau du Québec de 2007 à 2015.

Il a obtenu de nombreuses distinctions, comme le prix de la Fondation du Barreau du Québec en 1995 et le prix Louis-Philippe-Pigeon en 1996.

Christian Brunelle détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval, une maîtrise et un doctorat en droits et libertés de la personne de l'Université d’Ottawa.

Partager cet article:

736
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Deux nouveaux juges
2.
Un juge nommé président du Tribunal des droits de la personne
3.
Une haute distinction en justice administrative
4.
L'identité de la juge en retard dans ses délibérés maintenant connue
5.
Paré au décollage? Une mise à jour sur les occasions d’investissement privé dans les aéroports canadiens
EMPLOIS

EN VEDETTE