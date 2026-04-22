Nominations

Un nouvel avocat en litige fiscal

Un nouvel avocat en litige fiscal
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-04-23 08:30:30

Commenter
Un avocat change de domaine de pratique…et de cabinet! Qui est-il?
Thomas-Olivier Gaboury - source : LinkedIn


Me Thomas-Olivier Gaboury a quitté BCF pour se joindre au cabinet Starnino Mostovac à titre d’avocat en litige fiscal.

« Après quelques années en droit des affaires, j’ai décidé de faire le saut, et je suis très heureux d’annoncer que je me suis récemment joint à l’équipe de Starnino Mostovac à titre d’avocat en litige fiscal », indique-t-il sur LinkedIn.


Au sein de BCF, il pratiquait principalement en fusions et acquisitions, ainsi qu’en rédaction et révision de contrats commerciaux. Il a également développé une expertise en droit des nouvelles technologies et des technologies émergentes.

Le jeune avocat est diplômé d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Il est également titulaire d’une maîtrise en droit – fiscalité de HEC Montréal.

Partager cet article:

583
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Juristes de l’État : échec d’un recours syndical sur le télétravail
2.
Québec largue la Couronne et crée son propre titre honorifique
3.
Un séisme silencieux dans la formation des futurs avocats
4.
Sirop d’érable falsifié : nouveau recours en justice contre Steve Bourdeau
5.
Le DPCP doit dédommager un procureur congédié illégalement
EMPLOIS

EN VEDETTE