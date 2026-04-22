Un nouvel avocat en litige fiscal

Thomas-Olivier Gaboury - source : LinkedIn



Me Thomas-Olivier Gaboury a quitté BCF pour se joindre au cabinet Starnino Mostovac à titre d’avocat en litige fiscal.

« Après quelques années en droit des affaires, j’ai décidé de faire le saut, et je suis très heureux d’annoncer que je me suis récemment joint à l’équipe de Starnino Mostovac à titre d’avocat en litige fiscal », indique-t-il sur LinkedIn.

Au sein de BCF, il pratiquait principalement en fusions et acquisitions, ainsi qu’en rédaction et révision de contrats commerciaux. Il a également développé une expertise en droit des nouvelles technologies et des technologies émergentes.

Le jeune avocat est diplômé d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Il est également titulaire d’une maîtrise en droit – fiscalité de HEC Montréal.