Une nouvelle avocate

Une avocate rejoint un cabinet montréalais spécialisé en droit des affaires. Qui est-elle?

Liana Brunetta - source : LinkedIn

Me Liana Brunetta poursuit sa carrière en droit des affaires chez Chalati Lawyer, un cabinet montréalais qui accompagne les entreprises en démarrage et les PME dans leurs besoins juridiques.

Elle a amorcé son parcours professionnel chez Spunt & Carin en 2023, alors qu’elle y travaillait à titre d’étudiante en droit.

Diplômée de l’Université d’Ottawa, Me Brunetta s’est également investie dans la vie étudiante en droit en occupant le poste de vice-présidente des événements de l’Association des étudiants et étudiantes anglophones en droit civil.