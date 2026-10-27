Une nouvelle avocate
2026-10-28 08:30:07
Une avocate rejoint un cabinet montréalais spécialisé en droit des affaires. Qui est-elle?
Me Liana Brunetta poursuit sa carrière en droit des affaires chez Chalati Lawyer, un cabinet montréalais qui accompagne les entreprises en démarrage et les PME dans leurs besoins juridiques.
Elle a amorcé son parcours professionnel chez Spunt & Carin en 2023, alors qu’elle y travaillait à titre d’étudiante en droit.
Diplômée de l’Université d’Ottawa, Me Brunetta s’est également investie dans la vie étudiante en droit en occupant le poste de vice-présidente des événements de l’Association des étudiants et étudiantes anglophones en droit civil.
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