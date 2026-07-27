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Une nouvelle avocate chez Lavery

Une nouvelle avocate chez Lavery
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-07-28 08:30:25

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Une avocate récemment assermentée rejoint le cabinet. Qui est-elle?

Elissa Louka - Source Lavery

Le cabinet Lavery accueille une nouvelle avocate au sein de son équipe de litige. Me Elissa Louka s'y joint officiellement à la suite de son assermentation.

« Je tiens à remercier tous les avocat.e.s du cabinet qui m'ont accompagnée et soutenue tout au long de mon stage. Je me sens privilégiée d'avoir été entourée de collègues aussi brillants, auprès desquels je continuerai à apprendre et évoluer », a-t-elle écrit sur LinkedIn.

Me Louka est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal, obtenu en avril 2024.


Au cours de son parcours universitaire, elle a également participé à une école d'été à l'Université d'Aix-Marseille en 2023, avant de compléter les blocs I et II de la formation professionnelle du Barreau au printemps 2025.



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