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Une recrue chez LCM

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Sonia Semere

Sonia Semere

2026-04-28 08:30:15

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Le cabinet LCM accueille un nouvel avocat au sein de ses équipes. Qui est-il?


Maxime Lemieux - source : LCM

Me Maxime Lemieux rejoint le cabinet LCM, où il a effectué son stage du Barreau.

Au cours de ses études, il a développé un intérêt marqué pour le droit public, la responsabilité professionnelle ainsi que le litige civil.

« Après un stage au cours duquel il a démontré rigueur intellectuelle, détermination et engagement exemplaire, Maxime a été assermenté et devient officiellement avocat. Une réalisation dont nous sommes très fiers », souligne le cabinet.


Durant son parcours universitaire, il a reçu plusieurs distinctions, dont le prix d’excellence des Éditions Yvon Blais en rédaction juridique, remis pour la qualité de son essai en droit constitutionnel.

Il s’est également vu décerner le prix Maurice-Delorme du Barreau de Saint-François, attribué aux deux étudiants s’étant le plus démarqués dans le cadre d’un procès simulé.

Me Lemieux est diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke.

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