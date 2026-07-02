2 M$ pour soutenir l'accès à la justice

Le gouvernement du Québec lance un nouvel appel de projets visant à améliorer l'accès à la justice.

Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, le président de la Chambre des notaires du Québec, Me Bruno Larivière, et le bâtonnier du Barreau du Québec, Me Marcel-Olivier Nadeau, lancent l'appel de projets 2026-2027 du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice.

Réalisée dans le cadre de l'Entente Justice citoyens, cette nouvelle édition vise à soutenir des initiatives destinées aux populations qui éprouvent des difficultés à accéder aux services de justice.

Une enveloppe de 2 millions de dollars est consacrée au programme. Deux volets de financement sont proposés : un premier pouvant atteindre 50 000 $ pour des projets d'une durée d'un an, et un second offrant jusqu'à 300 000 $ pour des projets s'échelonnant sur une période d'un à trois ans, à raison d'un maximum de 100 000 $ par année.

Les organismes sélectionnés pourront ainsi bénéficier d'une aide financière variant de 50 000 $ à 300 000 $ afin de développer ou d'améliorer leurs services en matière d'accès à la justice et de renforcer les partenariats avec les intervenants du secteur.

Les organismes admissibles ont jusqu'au 14 septembre, à 17 h, pour déposer leur demande de financement.