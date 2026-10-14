Action collective contre Volvo

Des automobiles électriques Volvo risquent l’incendie. Une cliente lance une action collective. Qui sont les avocats?



Jack Kermezian et Albert Greenspoon - source : ML Kaufman

Le manufacturier Volvo fait face à une action collective après avoir émis des rappels pour un modèle d’automobile électrique.

La Cour supérieure se penchera sur une demande d'autorisation d'une action collective visant Volvo.

La demanderesse est Leslie Stefani, une résidente de Beaconsfield. Elle est représentée par Me Jack Kermezian et Me Albert Greenspoon du cabinet ML Kaufman.

Le 29 octobre 2024, la demanderesse loue une automobile Volvo EX30 2025 auprès de Volvo Laval. La location est faite au nom d'une société détenue par la demanderesse.

Au moment de signer le bail de location, la demanderesse assure qu'elle voulait un véhicule électrique sécuritaire, écologique, fiable provenant d'un fabricant réputé. Elle voulait aussi que la location entre dans son budget.

Un peu plus d'un an plus tard, le 2 janvier 2026, Transports Canada publie un premier appel visant 85 véhicules. Un deuxième rappel intervient le 20 février 2026, visant 1 631 véhicules.

Le 25 mars 2026, la demanderesse reçoit une lettre de Volvo lui indiquant que son automobile peut contenir un défaut pouvant affecter la sécurité d'une personne. Il lui est demandé de limiter la charge à 70 %, sans mentionner de date de réparation.

Au cours de l'été 2026, la demanderesse reçoit plusieurs courriels de Volvo qui confirment le risque d'un incendie au-delà de 70 % de charge, tout en mentionnant que les pièces ne sont pas disponibles.

Début octobre, alors que le défaut n'est toujours pas réparé, la demanderesse observe que la limite de charge réduit l'autonomie de son véhicule, et exige davantage d'arrêts de recharge. Elle fait face à une source constante de stress en raison du risque d'incendie.

La poursuite allègue des infractions à la Loi sur la protection du consommateur (LPC), à la Charte des droits et libertés de la personne, et au Code civil du Québec.

La demanderesse souhaite être désignée représentante des membres du groupe composé de toutes les personnes au Canada qui possèdent, ont acheté, louent, ont loué ou utilisent une Volvo EX30 2025 touchée par le défaut de batterie haute tension.

Au nom des membres du groupe, la demanderesse réclame des dommages compensatoires d'un montant à déterminer, des dommages punitifs de 5 000 $ par membre, ainsi que la réduction des obligations financières ou subsidiairement la nullité du contrat.