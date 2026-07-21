Barreau de Québec : qui sont les présidents et présidentes des comités ?

Plusieurs avocats et avocates ont été nommés à la présidence des comités du Barreau de Québec...

Le Barreau de Québec a dévoilé les personnes qui assureront la présidence de ses différents comités.

Céline Plante, source TCJ | Marie-Eve Paré, source cabinet Panneton | Dominique Cantin, source Verreau Dufresne Avocats | Anne-Marie Asselin, source Lavery | Geneviève Verreault-Tremblay, source LinkedIn

Ces avocats et avocates, issus de cabinets privés, d'organismes publics, de l'aide juridique et d'entreprises, auront pour mandat d'animer les travaux de leurs comités respectifs et de favoriser les échanges avec les différents acteurs du milieu juridique.

Parmi les nominations, Me Céline Plante, associée chez TCJ, prend la présidence du Comité de liaison avec la Cour supérieure – Chambre familiale.

Le Comité Amérique sera dirigé par Me Marie-Eve Paré, avocate au cabinet Panneton.

En matière criminelle, Me Dominique Cantin, avocate en droit criminel et en santé mentale chez Verreau Dufresne Avocats, présidera le Comité de liaison avec la Cour du Québec – Chambre criminelle.

Le Comité de liaison avec la Cour du Québec – Chambre civile sera quant à lui présidé par Me Anne-Marie Asselin, membre de l'équipe de droit administratif chez Lavery. Elle conseille et représente notamment des municipalités, des organismes publics, des entreprises et des particuliers.

Louise Plamondon, Karine Morin, David Dumais, Ann-Isabel Clermont-Drolet, Isabelle Poitras - Source LinkedIn, Andréanne Gobeil, Source : Tremblay Bois Avocats

À la tête de la Conférence des juristes de l'État, on retrouve Me Geneviève Verreault-Tremblay, avocate à l'Office des professions du Québec.

Le Comité de liaison avec la Cour du Québec – Chambre de la jeunesse sera présidé par Me Louise Plamondon, avocate à l'Aide juridique.

Le Comité sur la conciliation travail-vie personnelle sera dirigé par Me Karine Morin de Morin Webster Société d'Avocats.

Du côté des cours municipales, Me David Dumais, avocat à l'Aide juridique, prend la présidence du comité de liaison.

Le Comité de liaison avec la Cour supérieure sera présidé par Me Andréanne Gobeil, avocate chez Tremblay Bois Avocats, dont la pratique est notamment axée sur le droit des assurances.

Le Comité des avocats et avocates en entreprise et en droit des affaires sera dirigé par Me Ann-Isabel Clermont-Drolet, directrice des affaires juridiques chez Crakmedia.

Isabelle Poitras, Jonathan Garneau, Valérie Bourque, Source LinkedIn | Maxime-Arnaud Keable, Source McCarthy | | Justin Tremblay Source Gowling WLG

Pour le Comité Europe, Me Isabelle Poitras assumera la présidence par intérim.

Le Comité sur la formation sera présidé par Me Maxime-Arnaud Keable, associé chez McCarthy.

Le Comité sur l'intégration des technologies sera dirigé par Me Justin Tremblay de Gowling.

Le Comité sur l'intégration sociale et la justice sera présidé par Me Valérie Bourque tandis que Me Jonathan Garneau prendra la tête du Comité sur la justice administrative.

Le Comité de liaison avec la Cour d'appel sera présidé par Me Sophie Dubé du cabinet DUBÉ GRAVEL AVOCATS, spécialisé en droit criminel.

Sophie Dubé, Olivier Rioux-McDougall, Julie Bouchard,Lucie Tritz, Source LinkedIn

Le Comité de promotion et d'utilisation des modes de prévention et de règlement des différends sera dirigé par Me Julie Bouchard.

Le Comité de liaison avec la Cour du Québec – Tribunal unifié famille sera quant à lui présidé par Me Olivier Rioux-McDougall

Enfin, Me Lucie Tritz prendra la présidence du Comité sur les services à la population.