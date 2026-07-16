Bénévoles recherchés pour un procès simulé

Le Barreau est à la recherche de bénévoles pour incarner des témoins lors d'un procès simulé.

Le Barreau du Québec est à la recherche de bénévoles pour incarner des témoins lors de la simulation de procès qui conclura le séminaire Techniques de plaidoirie, le 8 août prochain, au palais de justice de Sherbrooke.

L'activité réunira 14 équipes d'avocats et d'avocates qui mettront en pratique les compétences acquises au cours d'une semaine de formation consacrée à la plaidoirie. Les personnes intéressées par le fonctionnement du système judiciaire, de même que les avocats et avocates souhaitant contribuer à la formation de leurs collègues, sont invitées à participer.

Une rencontre préparatoire avec les procureurs est prévue le 7 août en après-midi à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke.

Le procès simulé portera sur un litige en assurance-vie. Les proches d'un homme décédé réclament les prestations de son assurance, tandis que l'assureur refuse de les verser, soutenant que le défunt se serait suicidé.