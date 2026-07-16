Nouvelles

Bénévoles recherchés pour un procès simulé

Bénévoles recherchés pour un procès simulé
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-07-16 10:30:50

Commenter

Le Barreau est à la recherche de bénévoles pour incarner des témoins lors d'un procès simulé.

Le Barreau du Québec est à la recherche de bénévoles pour incarner des témoins lors de la simulation de procès qui conclura le séminaire Techniques de plaidoirie, le 8 août prochain, au palais de justice de Sherbrooke.

L'activité réunira 14 équipes d'avocats et d'avocates qui mettront en pratique les compétences acquises au cours d'une semaine de formation consacrée à la plaidoirie. Les personnes intéressées par le fonctionnement du système judiciaire, de même que les avocats et avocates souhaitant contribuer à la formation de leurs collègues, sont invitées à participer.

Une rencontre préparatoire avec les procureurs est prévue le 7 août en après-midi à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke.

Le procès simulé portera sur un litige en assurance-vie. Les proches d'un homme décédé réclament les prestations de son assurance, tandis que l'assureur refuse de les verser, soutenant que le défunt se serait suicidé.

Partager cet article:

791
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
La Cour supérieure rejette une poursuite abusive contre un avocat
2.
Les comptes d’un avocat séparatiste gelés temporairement par la justice
3.
Comment rédiger un jugement clair et accessible?
4.
Bénévoles recherchés pour un procès simulé
5.
De Fasken à McCarthy
EMPLOIS

EN VEDETTE