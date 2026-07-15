De Fasken à McCarthy

Marwan El-Sayegh - source : LinkedIn

Me Marwan El-Sayegh quitte Fasken pour se joindre à McCarthy à titre d'avocat au sein du groupe droit des affaires.

Sa pratique est axée sur le droit bancaire.

Il conseille des institutions financières ainsi que des emprunteurs dans la structuration et la mise en place de prêts syndiqués au Canada et au Québec, de même que dans le cadre de financements internationaux.

« J’ai hâte de contribuer à des dossiers complexes et de poursuivre le développement de ma pratique aux côtés de cette équipe exceptionnelle », a-t-il écrit sur LinkedIn.

Il est diplômé en droit de l’Université de Montréal.