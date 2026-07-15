Comment survivre à un cocktail de réseautage (sans se cacher sous la table)

Même les plus grandes gueules paniquent devant une salle pleine d'inconnus. Voici les techniques éprouvées pour aborder, jaser… et s'éclipser avec classe.



Bull Garlington - source : LinkedIn

Le réseautage terrorise tout le monde — oui, même les avocats les plus sociables, rapporte Attorney at Work. Le chroniqueur Bull Garlington, conférencier professionnel et « la personne la plus bruyante que vous connaissez », l'avoue lui-même : chaque événement de réseautage lui donne envie de se recroqueviller sous une table.

Sa bonne nouvelle : la peur de « mingler » se décompose en trois moments de terreur bien précis — l'approche, la conversation et la sortie. Et pour chacun, il existe des techniques éprouvées.

Mais d'abord, un fait libérateur qui lui a pris des années à comprendre : personne ne vous regarde. Dans un cocktail, les gens fixent leur téléphone, le buffet ou par-dessus l'épaule de leur interlocuteur. Vous profitez de la chaude protection de l'anonymat.

1. L'approche : lisez les formations comme un ornithologue

Première règle : entrez dans la salle d'un pas décidé, comme si l'endroit vous appartenait, avec une destination en tête. Le bar ou le buffet font parfaitement l'affaire. Si vous connaissez quelqu'un, encore mieux : c'est votre porte d'entrée.

Ensuite, observez comment les gens se regroupent. Deux personnes face à face? Elles sont en pleine conversation — n'interrompez pas. Deux personnes en formation « V »? Il ne se passe rien : ce sont deux nerveux qui prient secrètement pour qu'on vienne les sauver. Foncez.

Pour les groupes de trois et plus : une formation en « U » (fer à cheval) comporte littéralement une ouverture. Glissez-vous au bout d'une des branches et, à la première pause naturelle, demandez à votre voisin de vous résumer la conversation. Par contre, un cercle fermé en « O », c'est un groupe qui a fait le tour de ses chariots : n'essayez même pas.

Dernier recours : repérez la personne seule contre le mur. Elle est probablement aussi timide que vous et accueillera votre sauvetage avec gratitude. Tendez la main et dites n'importe quoi — « Avez-vous vu la taille des crevettes? » fonctionne très bien.

2. La conversation : le small talk est votre ami, pas votre ennemi

Les gens intelligents détestent le small talk, et c'est une erreur, insiste le chroniqueur. Impossible d'ouvrir une conversation avec une thèse sur Umberto Eco. Le small talk, c'est le papier d'emballage du cadeau qu'est une vraie conversation : on le froisse, on le jette, et on joue avec ce qu'il y avait dans la boîte.

Autrement dit : si vous voulez parler stratégie avec l'avocate interne de cette petite firme biopharmaceutique, ça commence par la météo. Ce n'est pas la partie importante de la conversation — cessez de lui donner autant de pouvoir.

Le truc? Dites n'importe quels mots, dans n'importe quel ordre, et une conversation apparaîtra comme par magie. La peur que votre interlocuteur ne veuille rien entendre est infondée : tout le monde est dans la salle pour la même raison que vous.

Les interdits, par contre, sont fermes : pas de politique, pas de religion, pas de potinage sur Steve des RH. Et surtout — l'auteur promet de se battre là-dessus — ne vendez rien. Laissez votre elevator pitch dans l'auto.

3. La sortie : cinq portes de secours

Paradoxalement, il est encore plus important de couper court à une excellente conversation qu'à une mauvaise : ne monopolisez pas le temps des gens. Si le courant passe, attendez une pause naturelle, proposez de poursuivre un autre jour et échangez vos cartes.

Pour les conversations pénibles, cinq stratégies éprouvées :

Le wingman : convenez d'un signal avec un collègue qui viendra vous « kidnapper » vers le bar.

La carte professionnelle : « J'aimerais en savoir plus — je peux vous appeler au bureau? » C'est leur signal de vous tendre leur carte, et votre billet de sortie. Mais tenez parole : rappelez.

Le buffet : « Je vais me chercher quelque chose à manger, je vous rapporte quelque chose? » La réponse universelle est non. Vous partez sans pénalité.

La présentation-relais : présentez votre interlocuteur à quelqu'un d'autre — même un inconnu — et éclipsez-vous.

Le fondu gracieux : « Je viens de voir quelqu'un à qui je dois parler. Si on ne se recroise pas, ça m'a fait plaisir. »

Avec de la pratique, conclut l'auteur, même le pire des introvertis peut se lancer sans peur dans un cocktail. L'important, c'est de dire quelque chose — et de le dire comme un pro.