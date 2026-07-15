Décès d’un avocat et conseiller de Jean Chrétien

L’ancien chef de cabinet du premier ministre Jean Chrétien est décédé. Qui était-il?



Eddie Goldenberg - source : Global Public Affairs

Eddie Goldenberg s’est éteint à l’âge de 77 ans à la suite d’un cancer.

Originaire de Montréal, Me Goldenberg était diplômé de la faculté de droit de l'Université McGill. Membre du Club Libéral de l'université, il a été bénévole lors de la campagne de Pierre Elliott Trudeau à l'élection fédérale de 1965. Le candidat est élu député de Mont-Royal.

L’avocat de formation était surtout connu pour avoir été le bras droit et l'homme de confiance de l’ancien premier ministre Jean Chrétien. En 1972, Eddie Goldenberg avait rejoint le bureau de celui qui était ministre des Affaires amérindiennes et du Nord canadien. Ce travail d’été de quatre mois durera finalement 32 ans…

Dans l’ombre, Eddie Goldenberg a oeuvré au rapatriement de la Constitution dans les années 1980. Il a été un artisan de la Charte canadienne des droits et libertés. Le conseiller politique a travaillé au rétablissement de la santé financière du Canada dans les années 1990. Il a aussi aidé à guider la stratégie du gouvernement fédéral lors du référendum de 1995.

« La loyauté et l’engagement personnels sans faille dont Eddie a fait preuve à mon égard pendant de nombreuses années sont des qualités pour lesquelles je lui serai toujours profondément reconnaissant. Mais ce qui importait encore davantage, c’était son amour profond pour le Canada », salue Jean Chrétien dans une déclaration écrite.

« Il s’est battu pour préserver son unité et a travaillé d’arrache-pied pour l’améliorer. C’était là sa véritable source d’inspiration. Certains recherchent la gloire ou la richesse. Eddie cherchait à faire de notre pays un endroit meilleur – pour tous ses citoyens », souligne l’ancien premier ministre.

Me Goldenberg a reçu un doctorat honorifique en droit de l'Université McGill.

En 2006, l’avocat a publié l’ouvrage The way it works - Inside Ottawa, qui décrivait les rouages du gouvernement fédéral.

« Un fier Canadien »

Une fois retiré de la politique, Eddie Goldenberg a rejoint le cabinet Bennett Jones en 2008. « Sous son leadership, le groupe Politique publique est devenu l’une des meilleures sources d’analyses et de conseils pour les entreprises et les gouvernements en matière de politique publique. Tout au long de ses 16 années parmi nous, Eddie a développé de solides et durables relations avec ses collègues et clients d’un bout à l’autre du pays », rend hommage le cabinet Bennett Jones. « Pour ceux et celles d’entre nous qui ont eu le privilège de travailler avec Eddie, il était un ami, une personne d’une intégrité exemplaire, et à tous égards et en tout temps, un fier Canadien. »

En 2024, Eddie Goldenberg s’est joint à Global Public Affairs, une firme de relations gouvernementales et de communications stratégiques. Il a contribué à une proposition visant à attirer des chercheurs de classe mondiale, qui avait été adoptée par le gouvernement du Canada dans le budget de 2025.

« Eddie a voyagé au Canada tout au long de sa vie. Il avait des histoires et des photos incroyables sur sa pêche et son canoë dans le Nord avec ses amis. Il revenait de ces voyages - même ces dernières années - avec une abondance de poissons qu'il prenait un grand plaisir à servir et à partager avec ses amis », salue Randy Pettypas, le PDG de Global Public Affairs. « Les histoires d'Eddie, ses idées, sa gentillesse, son sourire et son amitié nous manqueront. »

Sur les réseaux sociaux, le premier ministre Mark Carney rend hommage « à la force intellectuelle, au discernement et au dévouement exceptionnel » d’Eddie Goldenberg. « Par son rôle au cœur du gouvernement, il a contribué à façonner le Canada tel que nous le connaissons aujourd’hui, qu’il s’agisse de sa participation à l’élaboration de la Charte canadienne des droits et libertés ou de ses efforts visant à définir une nouvelle orientation économique pour le pays au début des années 1990. »

Eddie Goldenberg laisse dans le deuil son épouse Caroline.