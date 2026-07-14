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Une recrue chez Langlois

Une recrue chez Langlois
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-07-15 08:30:04

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Une avocate en litige change de cap dans sa carrière. Qui est-elle?

Jessica Bardakji - source : Langlois

Après avoir amorcé sa carrière chez Osler, Me Jessica Bardakji se joint à Langlois à titre d'avocate en litige civil et commercial.

Dans le cadre de sa pratique, elle participe à des dossiers d'envergure en collaborant avec les associés du cabinet, de l'analyse juridique jusqu'au suivi des mandats, afin d'offrir un accompagnement adapté aux besoins des clients, souligne le cabinet.


« Au fil de ses dossiers en droit immobilier ainsi qu'en faillite et insolvabilité, elle a développé une approche analytique et pragmatique pour résoudre des enjeux juridiques complexes ».

Diplômée en droit de l'Université de Montréal, Me Bardakji s'est distinguée durant son parcours universitaire par l'excellence de ses résultats, qui lui ont valu plusieurs distinctions.

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