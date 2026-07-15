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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 15 juillet

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 15 juillet

L'équipe Droit-Inc

2026-07-15 12:00:00

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.

Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Adjoint.e juridique (TEMPS PLEIN)FG Avocat inc., Repentigny (Présentiel)
  2. Intervenante sociojuridiqueRefuge Pour Les Femmes De L’ouest De L’Île, Ouest de l'Île de Montréal (Présentiel)
  3. Conseiller.ère juridique - Legal CounselTransformer Table, Montréal (Présentiel)

Offres en vedette

  1. Avocat.e en litige civil et commercial et en financement (2 à 5 ans)Savoie Joubert s.e.n.c.r.l., Montréal (Hybride)
  2. Conseiller.ère juridique – Affaires corporativesGroupe Montpetit, Québec (Hybride)
  3. Technicien.ne juridique en droit corporatifRecrutement Life After Law, Ottawa
  4. Conseiller.ère juridique droit du travail – PlaidoirieGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)

Autres offres d'emploi

  1. Directeur.rice, Affaires juridiques – 4 ou 5 jours/semaine – Groupe ForgetZSA, Montréal (Présentiel)
  2. Parajuriste sénior.e – droit immobilier | Senior Real Estate ParalegalPlaza Reit, Pointe-Claire (Hybride)
  3. Conseiller.ère juridique – droit immobilier | Legal Counsel – Real EstatePlaza Reit, Pointe-Claire (Hybride)
  4. Conseiller.ère juridique principal, commercial et télécommunicationsQuébecor Média Inc., Montréal (Présentiel)
  5. Conseiller.ère juridiqueGroupe ALDO, Montréal (Hybride)
  6. Procureur.eVille De Montréal, Montréal (Télétravail)
  7. Parajuriste - droit de la familleUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  8. Avocat.e - notaire (2 ans)Info Justice Mauricie, Trois-Rivières (Hybride)
  9. Directeur.rice général.eInfo Justice Abitibi-Témiscamingue, Amos (Présentiel)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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La Rédaction de Droit-inc.com

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