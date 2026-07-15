Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 15 juillet
L'équipe Droit-Inc
2026-07-15 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Adjoint.e juridique (TEMPS PLEIN) – FG Avocat inc., Repentigny (Présentiel)
- Intervenante sociojuridique – Refuge Pour Les Femmes De L’ouest De L’Île, Ouest de l'Île de Montréal (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique - Legal Counsel – Transformer Table, Montréal (Présentiel)
Offres en vedette
- Avocat.e en litige civil et commercial et en financement (2 à 5 ans) – Savoie Joubert s.e.n.c.r.l., Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – Affaires corporatives – Groupe Montpetit, Québec (Hybride)
- Technicien.ne juridique en droit corporatif – Recrutement Life After Law, Ottawa
- Conseiller.ère juridique droit du travail – Plaidoirie – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
Autres offres d'emploi
- Directeur.rice, Affaires juridiques – 4 ou 5 jours/semaine – Groupe Forget – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Parajuriste sénior.e – droit immobilier | Senior Real Estate Paralegal – Plaza Reit, Pointe-Claire (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – droit immobilier | Legal Counsel – Real Estate – Plaza Reit, Pointe-Claire (Hybride)
- Conseiller.ère juridique principal, commercial et télécommunications – Québecor Média Inc., Montréal (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique – Groupe ALDO, Montréal (Hybride)
- Procureur.e – Ville De Montréal, Montréal (Télétravail)
- Parajuriste - droit de la famille – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Avocat.e - notaire (2 ans) – Info Justice Mauricie, Trois-Rivières (Hybride)
- Directeur.rice général.e – Info Justice Abitibi-Témiscamingue, Amos (Présentiel)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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