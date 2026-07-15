Des juristes offriront des conseils gratuits au palais de justice

Chaque Québécois peut désormais obtenir un accompagnement juridique gratuit directement au palais de justice.



Le Palais de justice de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Delphine Belzile

Les citoyens de l'Estrie pourront bientôt obtenir gratuitement l'aide d'un juriste directement au palais de justice. Le gouvernement du Québec complète le déploiement du projet Juristes en palais de justice, qui sera désormais offert dans toutes les régions de la province. L'Estrie, le Centre-du-Québec et la Côte-Nord sont les trois dernières régions à intégrer le service.

Au total, 43 palais de justice seront couverts grâce à un investissement de plus de 21 millions de dollars. En Estrie, c'est l’organisme Info Justice Estrie qui coordonnera le projet dans les quatre palais de justice de la région, soit ceux de Sherbrooke, Cowansville, Lac-Mégantic et Granby.

« C'est un projet qui a pour objectif (…) d'offrir du soutien juridique gratuit et ponctuel, afin de mieux outiller et préparer (les citoyens) au système de justice », explique le directeur général de l'organisme, Me Maxime-Olivier Breton. Le service ciblera notamment les dossiers en droit de la famille et en protection de la jeunesse, où l'autoreprésentation est fréquente.

« Depuis plusieurs années, le phénomène de l'autoreprésentation est grandissant. Les gens qui se représentent seuls, il y en a de plus en plus », mentionne Me Maxime-Olivier Breton, directeur général d'Info Justice Estrie.

Les citoyens pourront ainsi obtenir de l'information sur leurs démarches, de l'aide pour remplir des formulaires ou préparer une procédure, ainsi que des conseils sur le déroulement d'une audience.

Le directeur d'Info Justice Estrie précise toutefois que les juristes ne représenteront pas les citoyens devant les tribunaux.

« Le projet n'est pas de remplacer l'aide juridique ou les avocats au privé. C'est vraiment d'offrir un soutien personnalisé pour compléter (…) les différents services qui existent déjà », souligne Me Maxime-Olivier Breton.

Rendre la justice « plus humaine »

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, affirme que le déploiement complet du projet permettra de rendre la justice plus accessible et plus humaine.

Le projet est financé dans le cadre de l'entente Justice citoyens, conclue en 2025 entre le ministère de la Justice, le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec. Cette entente prévoit un investissement total de 80 millions de dollars afin d'améliorer l'accès à la justice partout au Québec. Le Barreau du Québec estime que cette dernière phase permet enfin d'assurer une présence juridique de première ligne partout sur le territoire.

« Ce projet incarne ce que l'accès à la justice doit être : concret et ancré dans la réalité des gens », souligne Me Marcel-Olivier Nadeau, bâtonnier du Québec.

La Chambre des notaires du Québec salue aussi le déploiement complet du service. Son président, Me Bruno Larivière, estime que cette présence dans les palais de justice permettra d'offrir une information juridique accessible et fiable directement là où les besoins se manifestent.