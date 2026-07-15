Neuf nominations du conseil des ministres

Le gouvernement du Québec nomme neuf juristes. Qui sont-ils?

Le conseil des ministres a procédé à la nomination de neuf juristes.

Me Luc Moisan est nommé vice-président de l’Agence du revenu du Québec.

Me Moisan est directeur principal des lois sur les taxes et l’administration fiscale et des affaires autochtones de cette agence.

Admis au Barreau en 1989, Me Luc Moisan détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.

L’avocat a accompli toute sa carrière professionnelle dans la fonction publique québécoise. Il commence comme agent de recherche et avocat à la Régie des rentes du Québec (RRQ), avant d’exercer au ministère du Revenu puis au ministère des Finances.

En 2009, Me Moisan est nommé directeur de l'interprétation relative aux taxes spécifiques au sein du ministère du Revenu.

Il conserve ce poste à la création de l'Agence du revenu du Québec en 2011, avant d’être nommé directeur principal des lois sur les taxes et l'administration fiscale et des affaires autochtones, un poste qu'il occupe depuis 2012.

Liette Leduc - source : Fonds FTQ

Me Liette Leduc est nommée à nouveau membre indépendant du conseil d’administration de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Assermentée depuis 1989, Me Liette Leduc détient une licence en droit de l'Université d'Ottawa. Elle est administratrice de sociétés certifiée du Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval.

Me Leduc a d'abord exercé en cabinet, successivement chez De Grandpré, Deslauriers, puis De Grandpré Chaurette Lévesque, avant de faire un passage au sein de Brouillette Charpentier Fortin.

En 2000, l’avocate rejoint le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) à titre de conseillère juridique. Elle est ensuite nommée directrice aux affaires juridiques, puis directrice principale aux affaires juridiques – Placements privés et investissements d’impact au Fonds FTQ jusqu’en 2025.

Me Liette Leduc a été nommée membre du conseil d'administration de l’ARTM en juin 2017. Elle est la présidente du comité de gouvernance et de ressources humaines au sein du conseil, ainsi que membre du comité de suivi des projets et des technologies, et vice-présidente du conseil.

Par ailleurs, l’avocate est membre du comité d'investissement du Fonds d'investissement local Laurentides (FILL).

Louise Vien - source : archives

Meest nommée à nouveau régisseuse et vice-présidente de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ).

Il y a un an, elle avait été nommée présidente par intérim de la RACJ après la démission de Me Denis Dolbec.

Admise au Barreau en 1990, Louise Vien a complété sa formation en droit à l’Université Laval. Elle est aussi détentrice d’un baccalauréat en science politique.

Me Vien dispose d’un riche parcours professionnel. Elle a pratiqué dans des cabinets privés et des organismes publics depuis sa sortie de l’université.

Elle a exercé pour les cabinets Grondin, Poudrier, Bernier & Associés. et Pierre Blouin et Associés.

Attachée politique au cabinet du premier ministre Jacques Parizeau entre 1994 et 1996, elle a travaillé pour plusieurs organismes, dont le ministère du Revenu entre 1998 et 2005.

Elle a été cheffe d’équipe au support de première ligne à la Régie de l’assurance maladie (RAMQ) entre 2005 et 2007. Au ministère de la Justice entre 2009 et 2013, elle a travaillé comme greffière spéciale et registraire de faillite au Palais de justice de Québec et de La Malbaie.

Me Myriam Bédard est nommée à nouveau membre du Tribunal administratif du travail, où elle a été nommée pour la première fois en 2016.

Inscrite au tableau de l’ordre depuis 1983, l’avocate a fait ses débuts à la Commission des normes du travail en 1985 comme avocate. Elle y a travaillé jusqu’en 2002 avant de se joindre à la Commission des relations du travail, dont elle a été commissaire coordonnatrice entre 2011 et 2015.

Me Myriam Bédard détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.

Me Cassandre Louis est nommée à nouveau membre du Conseil de la justice administrative.

Cassandre Louis - source : De Grandpré Chait

L’avocate est associée en droit municipal et expropriation chez De Grandpré Chait.

Me Louis axe sa pratique principalement sur les dossiers touchant les questions d’expropriation et d’évaluation foncière. Elle plaide régulièrement devant le Tribunal administratif du Québec, la Cour du Québec, la Cour supérieure du Québec ainsi que la Cour d’appel du Québec.

Admise au Barreau en 2012, Me Louis a commencé sa carrière d’avocate à la Ville de Montréal, où elle a pratiquédurant près d’une décennie, lui permettant d’acquérir une connaissance approfondie des rouages de l’administration municipale.

Avant d’être avocate, Cassandre Louis a été recherchiste et réalisatrice chez Radio-Canada à Saskatchewan.

L’avocate est formatrice sur les questions touchant l’expropriation. Elle a élaboré une formation destinée à la magistrature relativement à différentes questions d’intérêt en fiscalité municipale et en expropriation.

Me Cassandre Louis détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.

Patrick Taillon - source : LinkedIn

Le professeur de droit publicest nommé membre du Conseil de la justice administrative.

Il a été brièvement avocat chez De Grandpré Chait au début des années 2000, avant de se consacrer à l’enseignement et à la recherche.

Patrick Taillon est professeur à la faculté de droit de l’Université Laval depuis 2007. Il est aussi codirecteur du Centre d'études en droit administratif et constitutionnel (CEDAC) de la même université.

Ses intérêts de recherche portent sur la démocratie référendaire, sur les évolutions passées et à venir de la Constitution, sur les modes d’exercice du pouvoir constituant, et sur le renouvellement et l’évolution du fédéralisme canadien.

L’ancien premier ministre François Legault avait nommé Patrick Taillon comme conseiller spécial pour la rédaction d’une constitution du Québec.

M.Taillon est membre régulier du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie (CRIDAQ), où il est codirecteur de l'axe de recherche II Institutions, justice sociale et territoires.

Il est aussi membre du Groupe d'experts sur la culture et le numérique,

Patrick Taillon détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, un diplôme d'études approfondies en droit public des États européens et un doctorat en droit de l’ Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Me Raymond Lacroix est nommé membre indépendant du conseil d’administration de la Fondation pour la biodiversitéet la faune du Québec.

Raymond Lacroix - source : LinkedIn

Depuis 2019, Me Raymond Lacroix est vice-président régional chargé de la livraison des solutions spécialisées et soutien chez Telus.

Assermenté depuis 1993, Me Lacroix commence sa carrière professionnelle comme fiscaliste chez Price Waterhouse Coopers, avant de rejoindre le cabinet Stein Monast à titre d’avocat fiscaliste.

Il a rejoint la firme Telus il y a 30 ans, d’abord comme directeur des affaires juridiques pour le Québec, avant d'être nommé vice-président régional en charge des marchés public et parapublic et gestionnaire du contrat Réseau intégré de télécommunication multimédia.

Me Raymond Lacroix détient un baccalauréat et un diplôme en droit notarial de l’Université Laval, ainsi qu’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke.

Marie-Josée Lapierre - source : Linkedin

Meest nommée membre indépendant du conseil d’administration du Musée national de l’histoire du Québec.

Me Lapierre est cheffe des affaires juridiques et secrétaire corporative chez Cominar.

Avocate depuis 1999, elle a commencé son parcours professionnel au sein du cabinet Brouillette Charpentier Fortin, avant de pratiquer au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ).

En 2003, Me Marie-Josée Lapierre est nommée directrice générale aux affaires juridiques et secrétaire corporative de Pages Jaunes.

Quinze ans plus tard, l’avocate rejoint Investissement Québec à titre de vice-présidente aux affaires juridiques et secrétaire corporative.

Après un passage chez eStruxture, Me Lapierre a rejoint Cominar en 2022 comme vice-présidente aux affaires juridiques et secrétaire corporative.

Me Marie-Josée Lapierre détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal et une maîtrise en administration des affaires de l'Université McGill. Elle dispose également d'une certification en développement durable et innovation de la Harvard Extension School.

Me Carolyn Picard est nommée membre indépendant du conseil d’administration du Musée national de l’histoire du Québec.





Carolyn Picard - source : BCF

L’avocate est cheffe des ressources humaines et de la gestion du savoir au sein du cabinet BCF Avocats d’affaires.

Admise au Barreau en 1999, Me Picard a d'abord exercé durant cinq ans en droit du travail et de l'emploi chez Ogilvy Renault.

Après un passage chez Bell Canada comme conseillère juridique principale, Me Carolyn Picard rejoint Bombardier à titre de directrice des services juridiques et ressources humaines.

C'est ensuite chez Investissements PSP que l'avocate poursuit son parcours, comme directrice et première directrice Partenaire d'affaires ressources humaines. Quand elle quitte la caisse de retraite sept ans plus tard, elle est directrice générale aux partenariats d'affaires et talents.

Chez BCF depuis 2025, elle dirige les stratégies du cabinet relatives à la gestion des talents, le développement professionnel, la rémunération globale, le développement organisationnel et la culture

Me Carolyn Picard détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval, et une maîtrise en administration des affaires de l'Université de McGill et HEC Montréal.

Elle est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec (CRIA).