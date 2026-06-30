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Daniel Jolivet pourrait retourner en prison

Daniel Jolivet pourrait retourner en prison

Radio Canada

2026-06-30 13:30:47

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Daniel Jolivet pourrait retourner derrière les barreaux en attendant la décision du Groupe de révision des condamnations criminelles. Pourquoi donc?


Daniel Jolivet a été libéré sous plusieurs conditions en décembre 2025 - source : Radio-Canada

Daniel Jolivet, remis en liberté provisoire en décembre après 33 ans d’incarcération, pourrait retourner derrière les barreaux en attendant la décision du Groupe de révision des condamnations criminelles (GRCC).

Sa libération était entre autres conditionnelle au versement d’une caution de 50 000 $. Deux avocats qui le soutiennent ont décidé de verser chacun 25 000 $, mais leur responsabilité ne s’arrête pas à un simple paiement.

« (Les personnes qui assurent une caution) ont un devoir de supervision à l'endroit d’une personne. Ce n'est pas uniquement de mettre de l’argent en garantie. Elles doivent s’assurer que la personne respecte ses conditions, poser des questions, s’assurer d’un suivi auprès de la personne », explique l’avocat de Daniel Jolivet, Me Nicholas Saint-Jacques.

Or, les deux garants de Daniel Jolivet ne se sentent plus aptes à remplir leur rôle et ont demandé une audience d’urgence pour retirer leur cautionnement, invoquant son état de santé mentale.


Aide psychiatrique

Autre revirement dans cette affaire déjà hautement médiatisée : l’audience d’urgence en question, qui devait avoir lieu lundi après-midi au palais de justice de Longueuil, a été reportée à une date indéterminée.

Nicholas Saint-Jacques - source : Roy St-Jacques
C'est que Daniel Jolivet lui-même s’est rendu à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas quelques heures seulement avant le début prévu de l’audience.

Les garants de M. Jolivet pourraient retirer leur requête à la lumière de ce développement, selon Me Saint-Jacques. « Considérant qu’il est allé chercher les soins pour soigner son état mental, on espère que les choses vont se replacer et que la supervision va pouvoir reprendre comme il se doit ».

La décision du GRCC concernant la condamnation de Daniel Jolivet, quant à elle, pourrait tomber très bientôt, toujours d’après Nicholas Saint-Jacques. Au terme de son enquête, le Groupe remettra un rapport au ministre fédéral de la Justice, qui pourrait ensuite ordonner le renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel ou la tenue d’un nouveau procès.

Daniel Jolivet a toujours maintenu son innocence dans une affaire de quadruple meurtre pour laquelle il a été reconnu coupable en 1994. Il avait déjà tenté à plusieurs reprises, sans succès, de contester sa condamnation.

Mais en octobre dernier, le DPCP – c'est-à-dire le ministère public qui avait porté les accusations à l’époque – a reconnu qu’il était possible que Daniel Jolivet ait été victime d’une erreur judiciaire. À l'époque de son premier procès, des preuves de la Couronne n'avaient pas été communiquées à la défense, ce qui aurait empêché l’accusé d’avoir un procès juste et équitable.

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