Décès d’un avocat ambassadeur

L’avocat et ancien directeur des relations internationales de la Ville de Montréal est décédé. Qui était-il?



Henri-Paul Normandin - source : Beechwood

Henri-Paul Normandin s'est éteint à l'âge de 66 ans.

Avocat de formation, il a mené une carrière internationale durant près de quarante ans.

Avant de démarrer sa carrière internationale, Me Normandin avait travaillé comme avocat au Bureau d’aide juridique du Bas-Saint-Laurent Gaspésie. Il détenait un baccalauréat en droit de l’Université McGill et une maîtrise en science politique de l’Université d’Ottawa.

En 1983, Henri-Paul Normandin est engagé dans la fonction publique fédérale au sein de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) avec des affectations à Kinshasa, puis à Beijing après s’être formé au mandarin.

Au sein d’Affaires mondiales Canada, M.Normandin a occupé le poste de directeur général pour l’Amérique latine et les Caraïbes, ainsi que directeur des droits de la personne, affaires humanitaires et égalité de la femme. À l’Agence canadienne de développement international, il a été directeur du Fonds canadien pour l’Afrique, spécialiste en gouvernance pour l’Asie; analyste de la Chine; et chargé de projets de plusieurs pays d’Afrique et d’Asie.

En 2004, Henri-Paul Normandin entre au ministère des Affaires extérieures et du Commerce international. Deux ans plus tard, il est nommé ambassadeur et représentant adjoint à la Mission du Canada auprès de l’Organisation des Nations-Unies (ONU) à New-York. Il a présidé le Comité spécial des opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Ambassadeur en Haïti

En 2010, Henri-Paul Normandin est nommé ambassadeur du Canada en Haïti, où il reste en poste durant trois années.

En 2015, l’avocat prend sa retraite de la fonction publique fédérale. Il rejoint la Ville de Montréal comme directeur du Bureau des relations internationales, contribuant à renforcer l’engagement international de la ville.

L’Institut des études internationales de Montréal (IEIM - UQAM) lui décerne le titre de Fellow en 2021, alors qu’il crée des ponts entre le milieu diplomatique et le milieu académique.

M.Normandin était aussi Visiting Distinguished Fellow au German Marshall Fund.

Henri-Paul Normandin a été le président du Comité de la Zone d’intervention prioritaire (ZIP) du lac Saint-Pierre et le porte-parole de la Réserve mondiale de la Biosphère du lac Saint-Pierre pour la protection, la mise en valeur et la restauration du lac.

Au cours des dernières années, Henri-Paul Normandin a continué à partager son expérience et ses connaissances aux étudiants et aux agents du service extérieur dans le cadre du cours Diplomatie 101.

Henri-Paul Normandin laisse dans le deuil son épouse Carole Courchesne, ses deux fils et ses trois petits-fils.